HNCC ASEAN 36: Nghị viện các nước bày tỏ lập trường về Biển Đông

Chiều 26/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế diễn ra cuộc gặp mặt giữa Lãnh đạo ASEAN và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Chia sẻ sâu sắc với những tổn thất to lớn do đại dịch Covid-19 gây ra ở các quốc gia ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng với quyết tâm, ý chí và nghị lực, nhân dân ASEAN sẽ đẩy lùi được đại dịch, khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội đưa Cộng đồng ASEAN tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự phát triển bền vững, thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025.

Với tinh thần đó, AIPA đánh giá cao nỗ lực chung của ASEAN trong ứng phó hiệu quả với các thách thức chưa từng có tiền lệ do đại dịch Covid-19 gây ra. Trên cơ sở đoàn kết, thống nhất, AIPA ủng hộ việc triển khai trên thực tế các sáng kiến của ASEAN, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN trong triển khai các giải pháp kiểm soát, ứng phó với đại dịch, nâng cao năng lực quốc gia sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp, bảo đảm sức khỏe, tính mạng và an sinh của người dân, khôi phục an toàn hoạt động kinh tế, duy trì sự ổn định về phát triển trong toàn khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, là một tổ chức thiết yếu của các cơ quan lập pháp trong khu vực, thực sự đại diện cho người dân từ cấp cơ sở, AIPA là một nhân tố quan trọng trong tiến trình hội nhập ASEAN trên nhiều lĩnh vực.

AIPA mong muốn có nhiều hơn nữa các hoạt động trao đổi, phối hợp giữa AIPA và ASEAN ở các cấp để nâng cao sự hiểu biết của người dân về ASEAN và cùng chăm lo những vấn đề và nguyện vọng của người dân. AIPA cũng quan tâm tới việc hài hòa hóa pháp luật trong ASEAN để thúc đẩy và đạt được nhiều bước tiến lớn hơn trong mục tiêu chung xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra một số đề xuất. Cụ thể, về chính trị - an ninh, AIPA tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tính minh bạch, cởi mở, cách tiếp cận dựa trên luật pháp và nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. Các Nghị viện AIPA ghi nhận tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, cũng như thúc đẩy việc xây dựng lòng tin, các giải pháp phòng ngừa để nâng cao niềm tin giữa các bên.

"Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tự kiềm chế, không thực hiện các hành vi có thể làm phức tạp tình hình; kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Đồng thời, đề nghị tăng cường hợp tác thực chất giữa AIPA và ASEAN, phát huy quan hệ đối tác trong kết nối khu vực, nâng cao năng lực của các nước ASEAN ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống" - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Về kinh tế, để góp phần xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN bao trùm và tự cường, các Nghị viện thành viên AIPA cam kết thúc đẩy việc phê chuẩn các hiệp định, thỏa thuận khu vực theo hướng đẩy mạnh hợp tác để xây dựng các chính sách phát triển nền kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng với Cách mạng Công nghiệp 4.0; ưu tiên tăng cường các nỗ lực để hoàn tất đàm phán và sớm ký Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); thúc đẩy phát triển bền vững trong Cộng đồng ASEAN; tiếp tục mở rộng Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN và tăng cường hệ thống y tế công cộng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước mắt, ASEAN cần tập trung các nguồn lực vào việc tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN sau đại dịch Covid-19, duy trì cam kết mở cửa thị trường thương mại và đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh lương thực, khả năng tiếp cận các loại thuốc và vật tư y tế với giá phù hợp và ngăn chặn khả năng suy thoái kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19. Thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi hàm lượng tri thức cao và kinh tế số, góp phần nâng cao năng lực tự cường của nền kinh tế khu vực và thế giới trong các tình huống đại dịch.

"AIPA khuyến khích nâng cao vai trò của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi trong thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. AIPA hoan nghênh các nỗ lực của ASEAN trong năm 2020 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của Chủ tịch ASEAN 2020 về việc tổ chức Phiên họp đặc biệt đầu tiên của Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao 36 về phụ nữ. Các Nghị viện thành viên AIPA nêu cao trách nhiệm phối hợp với Chính phủ các nước ASEAN trong việc thực thi những cam kết tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển bền vững và các chính sách chống rác thải nhựa trong ASEAN" -Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước mắt, cần kịp thời ban hành những chính sách về giáo dục, thất nghiệp, cải thiện hệ thống y tế công trong đó nâng cao khả năng tiếp cận vắc xin và các nhu yếu phẩm, trợ giúp cho các đối tượng dễ bị tổn thương và gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần nâng cao năng lực tự cường của khu vực. Tăng cường sự tham gia của các nghị sỹ trẻ AIPA, hướng tới thành lập Diễn đàn Nghị sỹ trẻ AIPA, giao lưu kết nối với Diễn đàn thanh niên ASEAN. AIPA kêu gọi các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn nữa tinh thần hữu nghị, hợp tác, trách nhiệm, tôn trọng sự đa dạng trong ASEAN, đồng thời mở rộng sự trao đổi, hỗ trợ cùng phát triển du lịch bền vững.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh biến động khó lường của tình hình khu vực và thế giới, những nỗ lực của ASEAN, AIPA thể hiện ý chí, sự đồng lòng và niềm tin mà người dân trao gửi. Để Cộng đồng ngày càng thịnh vượng, bền vững, gắn kết và chủ động thích ứng, AIPA và ASEAN cần nâng tầm quan hệ đối tác đi vào chiều sâu thiết thực. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với quyết tâm chung, sự tin tưởng lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đưa con thuyền ASEAN vượt qua mọi giông bão và bước vào con đường phát triển mới đầy tươi sáng.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, cuộc gặp lần này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Việt Nam là nước chủ nhà ASEAN, AIPA năm 2020; tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các quốc gia thành viên ASEAN cùng nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức trong thời gian vừa qua, cũng như nâng cao hơn nữa quyết tâm trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

Quốc hội Việt Nam đánh giá cao và đồng thuận với những bước phát triển tích cực của cộng đồng ASEAN thống nhất trong đa dạng và lấy lợi ích của người dân làm trung tâm. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với sự ủng hộ, đồng thuận của các nghị viện thành viên, năm Chủ tịch AIPA 2020, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 10/9/2020 sẽ thành công tốt đẹp, thể hiện đúng tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao nội dung bản thông điệp của Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, đồng thời xin bày tỏ mong muốn AIPA tiếp tục phát huy vai trò là một đối tác quan trọng của ASEAN; thúc đẩy hợp tác, đối thoại nghị viện, chia sẻ thông tin; phối hợp triển khai và đồng thuận với chương trình xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó có vai trò quan trọng của Tổng thư ký ASEAN, Tổng thư ký AIPA, vì AIPA thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các lãnh đạo ASEAN, AIPA sẽ quan tâm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Diễn đàn nữ nghị sĩ AIPA; đề nghị thành lập Diễn đàn nghị sĩ trẻ AIPA, bày tỏ tin tưởng rằng một tiến trình phát triển mới của ASEAN, AIPA sẽ ngày càng đổi mới, gắn kết với ASEAN, hỗ trợ Chính phủ các nước triển khai thành công các cam kết xây dựng cộng đồng, trong đó có trách nhiệm của Việt Nam, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới./.