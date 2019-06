Hoạt động của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tiếp tục các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 34, trong sáng 22/6, tại Bangkok, Thái Lan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng các Bộ trưởng các nước ASEAN tham dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 19 – APSC 19 và Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 23 – ACC 23.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 19 – APSC19, các Bộ trưởng hoan nghênh các hoạt động hợp tác tích cực được triển khai theo các kênh chuyên ngành trực thuộc Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, trong đó có việc thông qua Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 về Quyền của người khuyết tật; phê chuẩn và đưa vào hiệu lực Công ước về Chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em; thông qua Hướng dẫn về Hỗ trợ lãnh sự cho công dân ASEAN ở nước thứ 3; thông qua Kế hoạch công tác Diễn đàn khu vực ASEAN - ARF giai đoạn 2019-2021 về Chống khủng bố và Tội phạm xuyên quốc gia; tổ chức thành công diễn tập trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - ADMM về quân y và an ninh biển.

Các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực hợp tác thiết thực, hiệu quả trong trụ cột Chính trị-An ninh hướng đến mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm, vì hoà bình, an ninh và ổn định bền vững ở khu vực. Các lĩnh vực hợp tác tiếp tục được ưu tiên thúc đẩy trong thời gian tới gồm: đảm bảo an ninh mạng, chống ma tuý, buôn bán người, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai, an ninh biển, an ninh-an toàn hạt nhân.

Hội đồng APSC cũng ghi nhận quan hệ giữa ASEAN với các Đối tác ngày càng được mở rộng và củng cố, hỗ trợ thiết thực cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng và liên kết khu vực của ASEAN. Các Bộ trưởng đánh giá việc các Đối tác tỏ quan tâm cao muốn tăng cường quan hệ với ASEAN, nhiều nước trong và ngoài khu vực muốn tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) và lập quan hệ Đối tác mới với ASEAN, cho thấy ASEAN tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng quốc tế.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí sớm tiến hành các bước kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025, tăng cường công tác rà soát, đánh giá tình hình triển khai để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời huy động sự tham gia, đóng góp rộng rãi của các tầng lớp trong xã hội vào tiến trình này.

Tại Hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 23 - ACC 23, các Bộ trưởng đã thống nhất với dự kiến chương trình hoạt động, nội dung nghị sự của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34; ghi nhận và nhất trí đệ trình lên Lãnh đạo ASEAN xem xét thông qua các văn kiện hợp tác quan trọng của ASEAN tại Hội nghị Cấp cao này.

Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 34.

Các Bộ trưởng ghi nhận những tiến triển trong hợp tác ASEAN kể từ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33. Hội đồng Điều phối ASEAN nhất trí cần tiến hành đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả các Kế hoạch tổng thể của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, trong đó coi trọng việc tăng cường phối hợp liên trụ cột, liên lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN và công tác phối hợp ở cấp quốc gia và khu vực; tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực gia tăng liên kết kinh tế khu vực, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển và sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh kế hoạch đưa Toà nhà trụ sở mới của Ban thư ký ASEAN vào vận hành, mong muốn Toà nhà sẽ được sử dụng hiệu quả phục vụ các Hội nghị của ASEAN và trở thành trung tâm hành chính của cả hệ thống ASEAN.

Phát biểu tại các Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhất trí cần sớm tiến hành công tác đánh giá giữa kỳ tiến độ triển khai Kế hoạch tổng thể các trụ cột cộng đồng, trong đó có cộng đồng Chính trị - An ninh, kịp thời xác định các tồn đọng và đề ra giải pháp phù hợp để khắc phục.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước các tác động từ căng thẳng thương mại giữa các nước lớn, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ASEAN cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình liên kết kinh tế, sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định RCEP, tiếp tục xoá bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối khu vực và đẩy mạnh hợp tác trong ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong trụ cột Chính trị - An ninh, Phó Thủ tướng đề nghị các nước thành viên tiếp tục các nỗ lực đề cao các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã được thừa nhận chung. Bên cạnh đó, ASEAN cần đẩy mạnh đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, xây dựng và thông qua các chuẩn mực ứng xử trong đó có Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông - COC, tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của ASEAN trong các tiến trình hợp tác vì hoà bình, an ninh và ổn định ở khu vực./.