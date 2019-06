Hoạt động tại Shangri La 18 của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch có cuộc tiếp xúc với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước New Zealand, Anh, Singapore, Malaysia, Pháp, Mông Cổ.



Tại cuộc gặp với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, hai bên cho rằng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua đã đạt được hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan cho biết, Mỹ hoan nghênh tiếng nói của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Ông Patrick Shanahan đánh giá cao việc Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hoan nghênh và đề nghị Mỹ tiếp tục hợp tác để sớm hoàn thành Dự án xử lý ô nhiễm chất dioxin tại sân bay Biên Hòa (khởi công tháng 4-2019) cũng như tiếp tục ủng hộ việc Việt Nam triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 và Đại đội công binh tại phái bộ giữ gìn hòa bình do Liên hợp quốc chỉ định.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác hiện có phù hợp với các thỏa thuận đã ký kết, trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác đào tạo, duy trì các cơ chế đối thoại và trao đổi đoàn cấp cao…

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng New Zealand Ron Mark, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam – New Zealand nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng trong thời gian qua. Nhằm triển khai các nội dung đã được hai Bộ trưởng thống nhất trong chuyến thăm chính thức New Zealand của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch năm 2018, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hơn nữa các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả, cũng như tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của hai bên trong thời gian tới như: đào tạo; an ninh mạng, tìm kiếm cứu nạn; tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt, hai Bộ trưởng hoan nghênh quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt trên lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo và giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cám ơn Bộ Quốc phòng Anh hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan và hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo tiếng Anh cho lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Để quan hệ quốc phòng song phương tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược hiện nay, hai Bộ trưởng nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác; tiếp tục hoàn thiện và ký kết các văn bản hợp tác; phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc …

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng, hai Bộ trưởng cho rằng, thời gian qua, hai bên đã triển khai hợp tác và đạt được hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác hiện có, hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai một số lĩnh vực hợp tác như: trao đổi đoàn, đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác giữa các lực lượng, quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng, tham vấn và ủng hộ các sáng kiến của nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam có các cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Haji Mohamad Sabu, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Enkhbold Nyamaa. Bên cạnh các cuộc tiếp xúc song phương, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng có các cuộc trao đổi bên lề với Cao uỷ phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini và Bộ trưởng Quốc phòng Canada về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới./.