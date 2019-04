Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, ngày 23/04 (giờ Mỹ) tại Thủ đô Washington D.C, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Ngài Davis Bernhardt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hoa Kỳ Davis Bernhardt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Davis Bernhardt ký Bản ghi nhớ về chống mua bán trái phép động, thực vật hoang dã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Về phần mình, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Bộ trưởng Davis Bernhardt và các đồng nghiệp Hoa Kỳ đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam và cá nhân đồng chí Bộ trưởng những tình cảm chân thành, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại nhưng các quốc gia trên thế giới cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa lợi ích, an ninh của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ, đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, tội phạm mua bán trái phép động, thực vật hoang dã..., bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh đó, tội phạm mua bán trái phép động, thực vật hoang dã nổi lên như một vấn nạn nhức nhối tại nhiều quốc gia, khu vực. Nguồn lợi khổng lồ từ hoạt động này khiến cho các đối tượng cấu kết với nhau, hình thành các đường dây mua bán xuyên quốc gia với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ, đã và đang nỗ lực đấu tranh với loại tội phạm này nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường tự nhiên. Để thực hiện mục tiêu chung đó đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước. Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Bộ Nội vụ Hoa Kỳ trong thời gian qua đã tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ Bộ Công an trong các hoạt động tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng lực trong lĩnh vực này.

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Davis Bernhardt đã ký Bản ghi nhớ về chống mua bán trái phép động, thực vật hoang dã giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, đây được xem là tiền đề quan trọng, góp phần thể chế hóa cơ chế để hai bên thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác, cùng nhau đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam cũng đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách chính trị David Hale.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên cùng trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai Bên cùng quan tâm; nhấn mạnh, sau gần một phần tư thế kỷ kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu, ngày càng đi vào thực chất, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục, du lịch, khoa học kỹ thuật, nhân đạo.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ David Hale đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói riêng ngày càng được củng cố, phát triển, vì an ninh, an toàn và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam chân thành cảm ơn phía Hoa Kỳ đã hoàn thành Dự án tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng và tin tưởng công tác tẩy độc tại sân bay Biên Hòa sẽ được triển khai tích cực trong thời gian tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã có cuộc hội đàm với ngài Davis Pekoske, Quyền Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ; tiếp bà Ann Griffiths, Chủ tịch liên đoàn quốc gia các gia đình có thân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam./.