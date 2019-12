Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga

Chiều nay 3/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì Lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga do Đại tướng Zolotov Victor Vasilyevich, Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga làm Trưởng Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Zolotov Victor Vasilyevich dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga tiến hành Hội đàm.

Hai bên ký Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ hai nước liên tục được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu, nhất là trong trao đổi các đoàn cấp cao, thể hiện qua các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga và Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực nhất là về ngoại giao, an ninh - quốc phòng, năng lượng, kinh tế, giáo dục, thương mại, đầu tư… được đẩy mạnh, đặc biệt từ khi Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á-Âu. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2020.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm sau Hội đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Liên bang Nga; xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người... đòi hỏi tăng cường hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga...

Ông Zolotov Victor Vasilyevich đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Liên bang Nga và Việt Nam những năm qua, nhất là trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; khẳng định, Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Về hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, tội phạm có liên quan đến hai nước; học hỏi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hai bên cùng quan tâm. Tổ chức khóa huấn luyện để nâng cao năng lực về kỹ chiến thuật đánh bắt đối tượng khủng bố, giải thoát con tin trên tòa nhà cao tầng, phương tiện giao thông, huấn luyện chó nghiệp vụ; tiến hành diễn tập phòng, chống khủng bố...

Kết thúc Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Giám đốc Zolotov Victor Vasilyevich đã ký Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga../.