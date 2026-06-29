Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ ba

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Cần Thơ sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác thu, chi ngân sách nhà nước; đầu tư công và các lĩnh vực quan trọng khác trong 6 tháng đầu năm 2026; đánh giá khách quan những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp

Kỳ họp cũng sẽ xem xét các báo cáo theo luật định của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan Tư pháp, các Ban của HĐND thành phố; xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các nhóm chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công; phát triển sản xuất, kinh doanh; nông nghiệp, hợp tác xã; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nội dung cần thiết, phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Đặc biệt, kỳ họp tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua hoạt động xem xét báo cáo, thảo luận và chất vấn. Đây là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, kỳ vọng. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND thành phố sẽ tập trung làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đời sống của nhân dân; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của thành phố.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, những nội dung được trình tại kỳ họp lần này có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cử tri và nhân dân thành phố đang đặt nhiều kỳ vọng vào chất lượng các quyết nghị của HĐND thành phố, cũng như chất lượng, hiệu quả của kỳ họp.

“Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; tập trung phân tích những vấn đề trọng tâm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau, đề xuất các giải pháp khả thi, sát với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, các cơ quan trình, các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu quan tâm, cung cấp đầy đủ thông tin, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để HĐND thành phố xem xét, quyết định đúng các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định”, Đồng Văn Thanh đề nghị.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

6 tháng đầu năm nay, Thành phố Cần Thơ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm như thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, thu hút khách du lịch; các chỉ tiêu đã vượt, hoàn thành và tiệm cận kế hoạch cả năm như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…; Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,4% - 7,6%.