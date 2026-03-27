Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI xem xét, quyết định công tác nhân sự

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố Cần Thơ đã nghe Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031; Kiện toàn bộ máy hoạt động HĐND, UBND thành phố và Đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân. Cụ thể, về kiện toàn bộ máy hoạt động HĐND thành phố gồm có: Bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND thành phố; cho ý kiến quyết định thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; bầu Trưởng Ban các Ban của HĐND thành phố.

Về kiện toàn bộ máy hoạt động của UBND thành phố gồm có: Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND thành phố. Về kiện toàn Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân gồm có: Bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân khu vực. Bên cạnh đó, kỳ họp này cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 của HĐND thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cử tri thành phố đã bầu đủ 18 vị đại biểu Quốc hội, 84 vị đại biểu HĐND thành phố và 2.207 vị đại biểu HĐND cấp xã; là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thay mặt Ủy ban bầu cử thành phố và Đoàn Chủ tọa kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh nhiệt liệt biểu dương cử tri trong thành phố, với ý thức chính trị và trách nhiệm công dân đã tích cực tham gia cuộc bầu cử, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp; nhiệt liệt chào mừng thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại thành phố.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kỳ họp đầu tiên để xem xét, quyết định công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định của pháp luật. Ông Đồng Văn Thanh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín để đảm nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Đây là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ.