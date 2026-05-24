Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định hơn 10.000 hồ sơ phạm nhân

Chủ Nhật, 16:46, 24/05/2026
VOV.VN - Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 đã thẩm định hơn 10.000 hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu quá trình xét duyệt phải chặt chẽ, khách quan và đúng pháp luật.

Ngày 24/5, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 đã chủ trì phiên họp toàn thể của Hội đồng để xét, duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhân đạo và khoan hồng đối với người phạm tội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Pháp luật nước ta vừa thể hiện tính nghiêm minh đối với người phạm tội, kiên quyết trừng trị nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố, chống đối, tái phạm nguy hiểm, nhưng khoan hồng đối với người phạm tội thành khẩn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải và tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ sửa chữa sai lầm, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Tại phiên họp, Hội đồng tư vấn đặc xá đã nghe Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Tòa án nhân dân tối cao báo cáo hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá, các tổ chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành (Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng...) đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Bộ Công an kiến nghị, để công tác đặc xá năm 2026 đạt kết quả tốt, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xoá bỏ mặc cảm tội lỗi.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Bên cạnh đó làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khuyến khích, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, mặc dù thời gian rất ngắn, khối lượng hồ sơ rất lớn, nhưng các ban, bộ, ngành chức năng, thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an (cơ quan thường trực) và Tòa án nhân dân tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương, chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt, theo quy định pháp luật, đúng tiến độ đề ra, đúng theo hướng dẫn.

Tiếp đó, Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét các hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Đồng thời xem xét hồ sơ, danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo Quyết định số 457/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể. Bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Đặc xá và Quyết định của Chủ tịch nước.

Sau phiên họp ngày 24/5, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định.

Công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

VOV.VN - Chiều 9/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định 457 của Chủ tịch nước về thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

PV/VOV.VN
