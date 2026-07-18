Hội thảo 50 năm quan hệ Thái - Việt: Định hình tầm nhìn hợp tác kỷ nguyên mới

Sự kiện thu hút sự tham gia của các nhà ngoại giao hàng đầu, các học giả, nhà nghiên cứu uy tín cùng đông đảo sinh viên hai nước, mở ra không gian học thuật sâu sắc nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ hợp tác và định hình tương lai quan hệ song phương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Suradech Chotiudompant, Trưởng khoa Ngữ văn, Đại học Chulalongkorn nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác văn hóa: "Ngôn ngữ và văn hóa không chỉ đơn thuần là công cụ để giao tiếp mà còn là chiếc cầu nối gắn kết mọi người, dệt nên những sợi dây hợp tác bền chặt hơn cả về giáo dục, kinh tế lẫn xã hội".

PGS. TS Suradech Chotiudompant, Trưởng khoa ngữ văn, Đại học Chulalongkorn phát biểu khai mạc

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn bền chặt nhất lịch sử, từ việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, thiết lập chiến lược "Ba kết nối" đến các mục tiêu kinh tế đầy tham vọng.

"Chính phủ có thể thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng chính người dân, các học giả, nghệ sĩ, thông dịch viên, học sinh sinh viên, du khách và các cộng đồng địa phương, mới là những người truyền sức sống, sự kiên cường và ý nghĩa cho những mối quan hệ đó”, Đại sứ cho biết.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu khai mạc

Đại sứ cũng đề xuất bốn định hướng hợp tác trong tương lai: tăng cường giáo dục, thúc đẩy giao lưu ngôn ngữ – văn hóa, phát triển du lịch kết nối địa phương và bảo tồn di sản chung, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Trong phiên thảo luận chuyên sâu, TS. Pisit Amnuaygerntra, Đại học Kasetsart cho biết, kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026 ghi nhận GDP tăng 8,18% (quý II đạt 8,39%) và FDI đăng ký kỷ lục 34 tỷ USD. Bên cạnh việc chỉ ra bốn trụ cột kinh tế cốt lõi gồm: thu hút FDI, xuất nhập khẩu, đầu tư công và sự bứt phá của khối tư nhân, TS. Pisit đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân tố con người trong việc củng cố các liên kết này.

TS. Pisit Amnuaygerntra, Đại học Kasetsart trình bày tham luận về xu hướng phát triển kinh tế-xã hội trong Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam

“Cộng đồng hơn 100.000 kiều bào tại Thái Lan chính là cầu nối văn hóa đặc biệt vững chắc. Một minh chứng rõ nét là sự quan tâm lớn của người dân Thái Lan trước chi tiết ngoại giao thú vị trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khi ông chọn đến Udon Thani, thủ phủ người Việt, trước khi di chuyển về Bangkok”, TS. Pisit nói.

Dưới góc nhìn ngôn ngữ và văn hóa, PGS.TS. Montira Rato, Đại học Chulalongkorn đã phân tích tầm nhìn truyền cảm hứng qua thông điệp "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khéo léo kết nối với hình ảnh Thánh Gióng trong truyền thuyết, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khả năng bứt phá phi thường.

“Khát vọng vươn mình của Việt Nam là một khung tư duy truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo ra một khuôn mẫu tầm nhìn rõ ràng cho tương lai. Dù việc cán đích thành công vào năm 2045 còn phụ thuộc nhiều biến số nhưng ở cấp độ quốc tế, đây là một khát vọng lớn lao mang tính tích cực, khẳng định bản sắc, vị thế, thái độ tự chủ và định hướng chiến lược của Việt Nam”, PGS.TS. Montira Rato nhấn mạnh.

Các phiên thảo luận tiếp theo tập trung vào giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan, chỉ ra thách thức từ sự cạnh tranh của các ngoại ngữ khác và khoảng cách động lực của sinh viên. Nhóm giải pháp được thống nhất gồm: chuyển đổi số giáo trình để tiếp cận thế hệ Gen Z, đào tạo liên kết đa ngành nhằm tăng cơ hội việc làm, và mở rộng cơ hội thực tập trực tiếp tại Việt Nam.

Hội thảo cũng mở rộng thảo luận sang các lĩnh vực ngoại giao nhân dân như: ẩm thực, điện ảnh, tôn giáo, góp phần làm phong phú thêm giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Hội thảo khép lại trong tinh thần gắn kết, hướng tới tương lai hợp tác bền vững Thái Lan – Việt Nam.