Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy”

Khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, phù hợp với thực tiễn thay đổi nhanh chóng, chúng ta đã bổ sung, phát triển nhận thức, hoàn thiện tư duy lý luận, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ tổ quốc, củng cố quốc phòng an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là thanh bảo kiểm sắc bén và khiên chắn vững chắc của chế độ, lực lượng Công an nhân dân đã có đóng góp rất to lớn trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: “Để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy trước hết phải bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước, khắc phục được nguy cơ tụt hậu trong phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giữa nguồn lực trong nước và nguồn lực bên ngoài; giữa phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa con người với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; tăng cường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo phương châm “Phát triển để giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong phát triển”. Muốn hoàn thành được trọng trách của mình, lực lượng công an nhân dân phải dựa vào dân, hết sức coi trọng bài học dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của đảng về bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; vai trò của kinh tế, văn hóa…trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Các đại biểu cũng nêu bật vai trò nòng cốt và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sự giúp đỡ của nhân dân, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng thời tập trung đánh giá, dự báo tình hình thế giới và trong nước từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và kiến nghị, đề xuất nhiều cách làm hay, giải pháp hữu ích, có tính khả thi cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.