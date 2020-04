Hôm nay, TVQH cho ý kiến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Hôm nay (28/4) Ủy ban TVQH bế mạc phiên họp thứ 44. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc, Ủy ban TVQH cho ý kiến vào 2 nội dung quan trọng. Đó là: Việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).



Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU bên cạnh thúc đẩy gia tăng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường EU còn tác động tích cực đến lao động, việc làm và an sinh xã hội, đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU dự kiến giúp tăng thêm khoảng 146.000 việc làm mỗi năm, tập trung vào những ngành thâm dụng lao động và có tốc độ xuất khẩu cao sang thị trường EU.

Ủy ban TVQH cho ý kiến Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU.

Mức tăng thêm việc làm trong một số ngành dự kiến như: Dệt may, da giày, vận tải hàng không, vận tải thủy. Ở góc độ doanh nghiệp, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU sẽ mở ra một cơ hội mới về thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam nếu các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng tâm thế đón đầu cho lợi ích mà Hiệp định mang lại.

Ngày 12/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU với tỷ lệ 63% số phiếu tán thành. Ngày 30/3 vừa qua, Hội đồng châu Âu cũng đã phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng theo quy trình phê chuẩn nội bộ của EU. Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và hai bên hoàn tất thủ tục thông báo theo quy định của Hiệp định là sẽ chính thức có hiệu lực đối với cả EU và Việt Nam.

Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông Vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và Về việc trình Quốc hội phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức./.