Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 24

Phiên họp 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay (12/7), sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hội cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

Hai nội dung quan trọng khác cũng được xem xét trong hôm nay là báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023 và thông qua dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Ngoài ra, tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình của Chính phủ xin ý kiến về 2 dự án luật: Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cũng sẽ có báo cáo thẩm tra về các luật này.

Về nội dung giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”.

Tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội cũng là nội dung nằm trong chương trình phiên họp lần này.

Phiên họp dự kiến diễn ra từ 12-14/7/2023.