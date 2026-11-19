Sáng 19/11, tại Hà Nội, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức (Die Linke) do Tiến sĩ Theo Glauch, Phó Chủ tịch Liên bang Đảng Die Linke làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2026 và tham dự Đối thoại Chính sách lần thứ 7 với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn (phải) và GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao và đang tiến hành tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam để xác định tầm nhìn, định hướng cho 100 năm phát triển tiếp theo.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho biết để thực hiện mục tiêu đó, Việt Nam đang có một số đổi mới rất quan trọng. Trước hết là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ chỗ tăng trưởng dựa trên chiều rộng chuyển sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam đang triển khai cuộc cải cách, sắp xếp và tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, hướng tới hiện đại hóa mô hình quản trị quốc gia. Trước đây, hệ thống chính trị được tổ chức theo mô hình 4 cấp, trong đó chính quyền địa phương gồm 3 cấp. Hiện nay, sau quá trình tái cấu trúc, sắp xếp và tổ chức lại bộ máy, hệ thống được tinh gọn còn 3 cấp, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đi đôi với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Việt Nam luôn kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết hài hòa các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường...

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng có 3 kênh hợp tác quan trọng giữa hai bên: Thứ nhất, trao đổi lý luận và chiến lược giữa hai Đảng, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về xây dựng lý luận, phát triển lý luận cũng như các chiến lược.

Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua các khóa học. Đây cũng là một phương thức chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, thắt chặt sự hiểu biết lẫn nhau. Thứ ba, hợp tác học thuật thông qua các hội thảo, tọa đàm phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức tham dự Đối thoại chính sách lần thứ 7, đánh giá cơ chế đối thoại chính sách giữa hai Đảng là kênh hợp tác quan trọng phục vụ công tác hoạch định đường lối, chiến lược.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, một số nội dung hợp tác đáng chú ý có thể tiếp tục được phát huy là vấn đề về bình đẳng giới, hoạt động đào tạo kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân.

Toàn cảnh buổi tiếp.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề xuất chủ đề cho cuộc Đối thoại chính sách lần thứ 8 tập trung thảo luận về "giai cấp công nhân trong thời đại số. "Tôi muốn nhấn mạnh đến sự thay đổi của giai cấp công nhân và người lao động hiện nay, cả về bản chất, hình thái biểu hiện, cũng như cách thức giải quyết những vấn đề gắn liền với việc xây dựng và phát triển phong trào công nhân", theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng.

Trưởng đoàn Đảng Cánh tả Đức đánh giá cao ý nghĩa của cuộc Đối thoại Chính sách lần thứ 7 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Đức, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển kinh tế và những bước tiến cải cách hành chính tại Việt Nam.

TS Theo Glauch cho rằng, hai Đảng có nhiều điểm tương đồng về lý tưởng, cùng đứng trước các thách thức của thế kỷ 21 trong việc đảm bảo quyền lợi giai cấp công nhân, gắn kết phát triển kinh tế với công bằng xã hội và giữ vững hòa bình thế giới.

TS Theo Glauch nhất trí phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo cho cuộc Đối thoại Chính sách lần thứ 8 tại Berlin, góp phần đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.