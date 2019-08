IFC mong muốn đầu tư tại Việt Nam tăng gấp đôi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng giám đốc IFC thăm Việt Nam và nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với IFC phát triển hết sức tốt đẹp, không chỉ về tài trợ vốn mà Việt Nam luôn lắng nghe các ý kiến tư vấn về chính sách vĩ mô, tài chính của IFC.

Sự hợp tác của IFC giúp Việt Nam nâng cao khả năng điều hành vĩ mô, năng lực quản trị. Thủ tướng cho biết, kinh tế Việt Nam đang phát triển ổn định, các chỉ số vĩ mô rất tốt, thu ngân sách bảo đảm chỉ tiêu đề ra, đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá... Trong thành tự đó có sự hợp tác, giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới (WB) và IFC.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Philippe Le Houérou, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Tổng giám đốc IFC cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và bày tỏ ấn tượng lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng giám đốc IFC. Ông mong muốn tìm hiểu kỹ đất nước, văn hoá, con người và các lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Việt Nam. Cho biết cá nhân ông rất yêu quý Việt Nam vàkhẳng định, Việt Nam là đối tác phù hợp để IFC mở rộng hợp tác.

Ông đánh giá cao Việt Nam ổn định vĩ mô vàbày tỏ ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế. Ông nêu rõ, các hoạt động của IFC tại Việt Nam gần đây đã tăng trưởng gấp đôi và có tiềm năng lớn về hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. IFC tin tưởng có thể giúp đỡ Việt Nam sử dụng năng lượng sạch, hỗ trợ xây dựng đường dây truyền tải điện từ Lào sang Việt Nam, phát triển việc sử dụng khí hoá lỏng. Với thế mạnh của mình, Việt Nam có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo rất lớn.

Cho rằng việc phát triển thị trường vốn ở Việt Nam là hết sức quan trọng, ông nêu quan điểm của IFC là hai bên có thể bắt đầu từ những bước đi hợp tác nhỏ, từng bước vững chắc để đạt được những thành công lớn. IFC mong muốn tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình này, ông mong nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Tán thành với Tổng giám đốc IFC về các nội dung nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những quan điểm của ông hoàn toàn phù hợp quan điểm phát triển của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định tiềm lực kinh tế tư nhân của Việt Nam còn rất lớn và đang phát triển mạnh mẽ, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Do đó nếu Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Tài chính quốc tế tiếp tục hỗ trợ, hợp tácvới Việt Nam thì khối kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam vẫn có nguy cơ thiếu năng lượng, nhất là điện năng vì kinh tế đang phát triển cao. Bên cạnh đó, Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, do đó việc phát triển năng lượng điện mặt trời, điện gió là hướng đi đúng và cần thiết. Do đó, Thủ tướng mong muốn IFC đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Việt nam phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việt Nam cũng gặp khó khăn vì đường dây truyền tải điện đang quá tải, do đó Thủ tướng mong IFC hỗ trợ Việt Nam đầu tư sớm đường dây truyền tải điện ở những khu vực trọng điểm để giải toả công suất các nhà máy điện.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đặc biệt quan tâm môi trường trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, do đó Chính phủ đang nỗ lực giải quyết tốt vấn đề này, nhất là bảo đảm nước sạch cho người dân.

Để bảo đảm trần nợ công ở mức an toàn, Việt Nam mong muốn IFC thông qua thị trường vốn để hỗ trợ phát triển. Các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay cũng đang cần rất nhiều vốn đáp ứng nền kinh tế. Do đó, sự hỗ trợ, hợp tác của IFC là hết sức quan trọng đối với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển môi trường, năng lượng, nước sạch, tài chính… và kể cả lĩnh vực giảm nghèo.

Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của WB và IFC thời gian qua với Chính phủ Việt Nam và trân trọng mời Tổng giám đốc IFC tham dự các hoạt động trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN.

Tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng giám đốc IFC cho biết, IFC đang đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính, chứng khoán cho Việt Nam. Quan điểm của IFC là để có khu vực tư nhân mạnh thì khu vực nhà nước cũng phải mạnh. IFC cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để khai thông các tiềm năng phát triển. Các chuyên gia WB và IFC ở Việt Nam đều có trình độ giỏi, do đó ông hy vọng hoạt động đầu tư của IFC tại Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp đôi trong thời gian tới./.