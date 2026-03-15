Kết thúc ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,38%

Chủ Nhật, 23:12, 15/03/2026
VOV.VN - Tính đến thời điểm 20h ngày 15/3/2026, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm 20h ngày 15/3/2026, tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước như sau:

99,38% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Tổng số cử tri của cả nước là: 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút) và cùng với thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 02 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, sinh năm 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi, sinh năm 1915).

Cử tri tại tỉnh Lào Cai đi bỏ phiếu ngay từ buổi sáng 15/3.

Tính đến 20h ngày 15/3/2026, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,… Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%,…Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.

Nhân dân tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử

Một điểm bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu. 

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu; chú trọng phản ánh việc thực hiện quyền bầu cử của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, cử tri cao tuổi, cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, cử tri ở vùng biên giới, hải đảo, miền núi, các địa bàn khó khăn…. Qua đó, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; ý thức trách nhiệm và không khí phấn khởi Ngày hội non sông của đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế tiếp tục quan tâm, đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga), KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào), The Straits Times (Singapore), Nikkei Asia (Nhật Bản), Yonhap News Agency (Hàn Quốc),… Tính đến 19h đã có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Tính đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bầu cử.

PV/VOV.VN
Hơn 99% cử tri tại Cao Bằng và Lạng Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử
VOV.VN - Ngày 15/3/2026, cùng với nhân dân cả nước, cử tri 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn hân hoan đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) sớm hoàn thành bầu cử
VOV.VN - Từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri ở tỉnh Quảng Ninh đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc khu Vân Đồn là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất của tỉnh.

57 xã, phường tại Cần Thơ có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%
VOV.VN - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, đến 19h tối nay ngày 15/3, toàn thành phố có hơn 2.873.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%. Trong đó, có 57/103 xã, phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% (tăng 35 đơn vị so với kết quả báo cáo lúc 15h).

