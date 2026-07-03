Khai mạc hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026

Hội nghị diễn ra 1,5 ngày với 9 chuyên đề trọng tâm do các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học dày dạn kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp truyền đạt. Nội dung các chuyên đề được lựa chọn trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, chương trình hành động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu khai mạc hội nghị

Điều đó đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong toàn ngành.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 là dịp để đội ngũ cán bộ trong toàn ngành nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để hội nghị đạt được mục tiêu đề ra, tôi đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung truyền đạt những vấn đề cốt lõi, những nội dung trọng tâm và những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tuyên giáo và dân vận hiện nay.

Mỗi chuyên đề cần gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, giữa định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở; không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gợi mở tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện để cán bộ có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Đồng thời, dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, trình bày chuyên đề 1: Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

"Đối với các đồng chí học viên, tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chương trình hội nghị, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác. Mỗi đồng chí cần xác định tham gia hội nghị không chỉ để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau hội nghị, cơ quan tuyên giáo và dân vận các cấp cần khẩn trương cụ thể hóa những nội dung thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận", ông Phạm Tất Thắng yêu cầu.