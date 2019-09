Sáng nay (18/9), tại Hà Nội diễn ra lễ khai mạc hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN- ASEANAPOL lần thứ 39. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu.

Các đại biểu dự Khai mạc hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Asean (Aseanapol)

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo công an tác tỉnh, thành phố cùng hơn 300 Trưởng, Phó Trưởng đoàn, phu nhân và đại biểu Cảnh sát 10 nước ASEAN, các nước đối tác, đối thoại, quan sát viên, đại diện Interpol, Hiệp hội ASEAN…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết: Lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã trải qua gần 60 năm lịch sử hình thành và phát triển với nhiều chiến công lớn, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn hòa bình và hạnh phúc của người dân. Trong quá trình hoạt động, lực lượng Cảnh sát Việt Nam rất quan tâm và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với bạn bè quốc tế để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng cơ quan CSĐT, Bộ Công an.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEANAPOL cũng như hợp tác song phương với các nước trong khu vực, lực lượng Cảnh sát Việt Nam luôn thể hiện là thành viên tích cực, trách nhiệm trong hợp tác chia sẻ thông tin tội phạm, phối hợp điều tra khám phá các vụ án xuyên quốc gia, truy bắt tôi phạm bỏ trốn; thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chiến dịch phòng, chống tộ phạm… và được bạn bè quốc tế đánh giá cao…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay ASEAN được coi là khu vực năng động và có vài trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng của nhiều nước trên thế giới. Với vị trí địa lý chiến lược vô cùng quan trọng, ASEAN đang nhận được sự quan tâm cũng như nguồn đầu tư từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới, hứa hẹn và phát triển bền vững trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, bên cạnh những thuận lợi, khu vực ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề an ninh, trật tự. Diễn biến của tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực nói chung và tại từng nước thành viên nói riêng vẫn rất phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố khó lường.

Tội phạm khủng bố vẫn xảy ra và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công khủng bố do ảnh hưởng từ nhiều khu vực khác trên thế giới; tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia vẫn đang đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự, sự an toàn của của người dân; tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đang làm cho môi trường mạng trở nên kém an toàn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra nhiều thách thức to lớn về vấn đề an ninh, an toàn.

Trong hoàn cảnh đó, vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN, trong đó có lực lượng Cảnh sát của các nước là vô cùng quan trọng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Ngay sau bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm đã thực hiện nghi thức cử cồng chiêng, chính thức khai mạc Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39.