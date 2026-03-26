Khai trừ Đảng cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Huế

Thứ Năm, 21:11, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với một đảng viên vi phạm, bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Trường hợp bị kỷ luật là Trần Nhơn Vượng, đảng viên Chi bộ 4 Trường An, thuộc Đảng bộ phường Thuận Hóa. Ông Vượng từng giữ các chức vụ như: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Đảng ủy và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế.

khai tru Dang cuu pho vien truong vksnd thanh pho hue hinh anh 1
Ông Trần Nhơn Vượng khi còn giữ chức Phó Viện Trưởng Viện KSND thành phố Huế

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian công tác, ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, ông Vượng vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trước đó đã khởi tố bị can đối với ông Vượng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Theo kết luận, những vi phạm của ông Vượng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và làm mất uy tín cá nhân, đến mức không còn đủ tư cách đảng viên. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Vượng.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh
VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị phản ánh dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4.

Linh vật ngựa tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy
VOV.VN - Tối 22/3, một linh vật ngựa trang trí tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy.

Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy Huế
VOV.VN - Sáng 22/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đợt 1.

