Khai trừ Đảng cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Huế

Trường hợp bị kỷ luật là Trần Nhơn Vượng, đảng viên Chi bộ 4 Trường An, thuộc Đảng bộ phường Thuận Hóa. Ông Vượng từng giữ các chức vụ như: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Đảng ủy và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế.

Ông Trần Nhơn Vượng khi còn giữ chức Phó Viện Trưởng Viện KSND thành phố Huế

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, trong thời gian công tác, ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, ông Vượng vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trước đó đã khởi tố bị can đối với ông Vượng, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Theo kết luận, những vi phạm của ông Vượng đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và làm mất uy tín cá nhân, đến mức không còn đủ tư cách đảng viên. Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Vượng.