Khai trừ Đảng với nguyên trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Ông Trần Minh Khôi

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định, ông Trần Minh Khôi, đảng viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái, nhận hối lộ; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trần Minh Khôi.