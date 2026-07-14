English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khánh Hòa: Cán bộ chủ chốt ký cam kết trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ Ba, 22:46, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và ký cam kết thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành quy định riêng về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, làm cơ sở để xem xét, đánh giá, xử lý trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó được xác định rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời quy định cụ thể các trường hợp xem xét, xử lý trách nhiệm khi để xảy ra hạn chế, khuyết điểm, vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

khanh hoa can bo chu chot ky cam ket trach nhiem truoc ban thuong vu tinh uy hinh anh 1
Lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa ký cam kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, việc ban hành quy định và tổ chức ký cam kết không nhằm tạo thêm thủ tục hay gây áp lực cho cán bộ mà để nâng cao trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong giải quyết công việc. Ông yêu cầu cán bộ được giao nhiệm vụ phải chủ động thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không chờ cấp trên nhắc nhở.

"Cam kết của mỗi đồng chí không phải là hình thức. Đó là lời hứa trước tổ chức, trước tập thể và trước nhân dân về tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm nhất là kết quả thực hiện. Sau khi cam kết, công việc có chuyển biến, những nhiệm vụ khó có được hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng hay không? Những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp có được giải quyết kịp thời hay không? Đó mới là thước đo thực chất để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu", ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh.

khanh hoa can bo chu chot ky cam ket trach nhiem truoc ban thuong vu tinh uy hinh anh 2
Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các cán bộ vừa ký cam kết, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, việc ký cam kết không chỉ thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trước tổ chức mà còn là lời hứa danh dự của người cán bộ; nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm.

"Đây không chỉ là cơ sở để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và tinh thần của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong thực thi công vụ, mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tạo động lực mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển mạnh mẽ, bứt phá và bền vững trong thời gian tới", ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nói.

khanh hoa can bo chu chot ky cam ket trach nhiem truoc ban thuong vu tinh uy hinh anh 3
Các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ký cam kết

 Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định 9 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững
Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, nhiều đại biểu tập trung phân tích chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đề nghị ưu tiên tái đầu tư thành quả tăng trưởng cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, nhiều đại biểu tập trung phân tích chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đề nghị ưu tiên tái đầu tư thành quả tăng trưởng cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm
Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội