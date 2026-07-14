Khánh Hòa: Cán bộ chủ chốt ký cam kết trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành quy định riêng về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, làm cơ sở để xem xét, đánh giá, xử lý trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó được xác định rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời quy định cụ thể các trường hợp xem xét, xử lý trách nhiệm khi để xảy ra hạn chế, khuyết điểm, vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo các ngành, doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa ký cam kết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, việc ban hành quy định và tổ chức ký cam kết không nhằm tạo thêm thủ tục hay gây áp lực cho cán bộ mà để nâng cao trách nhiệm, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ trong giải quyết công việc. Ông yêu cầu cán bộ được giao nhiệm vụ phải chủ động thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không chờ cấp trên nhắc nhở.

"Cam kết của mỗi đồng chí không phải là hình thức. Đó là lời hứa trước tổ chức, trước tập thể và trước nhân dân về tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm nhất là kết quả thực hiện. Sau khi cam kết, công việc có chuyển biến, những nhiệm vụ khó có được hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng hay không? Những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp có được giải quyết kịp thời hay không? Đó mới là thước đo thực chất để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu", ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Đại diện các cán bộ vừa ký cam kết, ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, việc ký cam kết không chỉ thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trước tổ chức mà còn là lời hứa danh dự của người cán bộ; nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm.

"Đây không chỉ là cơ sở để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và tinh thần của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong thực thi công vụ, mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tạo động lực mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển mạnh mẽ, bứt phá và bền vững trong thời gian tới", ông Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nói.

Các ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ký cam kết

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định 9 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.