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Khánh Hòa tính bài toán tái đầu tư cho tăng trưởng bền vững

Thứ Năm, 08:55, 09/07/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bên cạnh kết quả tăng trưởng kinh tế tích cực, nhiều đại biểu tập trung phân tích chất lượng nguồn thu, hiệu quả phân bổ nguồn lực và đề nghị ưu tiên tái đầu tư thành quả tăng trưởng cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (GRDP) tăng 9,03%, đứng thứ 14/34 tỉnh, thành phố và xếp thứ hai khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 28.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, đằng sau những con số tích cực vẫn còn những vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn để bảo đảm tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

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Các đại biểu chào cờ tại phiên khai mạc HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Đại biểu Phan Gia Ngọc, Phó trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Khánh Hòa phân tích, thu ngân sách năm nay đạt gần 27.930 tỷ đồng nhưng hơn 14.000 tỷ đồng, chiếm trên 53%, đến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất và đây là nguồn thu một lần. Trong khi đó, số thu từ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh lại sụt giảm. "Có thể nói, kinh tế Khánh Hòa đang nương nhờ vào quỹ đất hữu hạn thay vì tạo ra giá trị bền vững từ sản xuất, kinh doanh", đại biểu nói.

Theo nhiều đại biểu, đây là cảnh báo đáng lưu ý bởi nguồn thu từ đất không thể kéo dài. Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các dự án vướng mắc, thu hút các dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách. Không chỉ quan tâm đến quy mô nguồn thu, nhiều đại biểu còn đặt vấn đề về việc phân bổ nguồn lực để người dân, đặc biệt người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án được hưởng lợi rõ ràng hơn từ thành quả phát triển.

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Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Đại biểu Võ Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, cử tri mong muốn ngân sách tăng thì chất lượng các dịch vụ công cũng phải được nâng lên.

"Cần nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách, bảo đảm chi cho an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đầu tư nâng cao chất lượng y tế, giáo dục ở cơ sở. Cử tri mong muốn những thành quả kinh tế này được phân bổ, kết tinh rõ nét hơn vào các chính sách an sinh xã hội, trực tiếp cho người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng do thu hồi đất để phát triển công nghiệp, đô thị", ông Võ Nam Thắng cho biết.

Ý kiến này cũng phản ánh mong muốn của nhiều cử tri tại các địa phương đang triển khai các dự án lớn. Bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và cơ hội phát triển, người dân mong nguồn thu từ đất sẽ được tái đầu tư vào trường học, bệnh viện, giao thông, thủy lợi, đào tạo nghề, tạo việc làm và các chính sách hỗ trợ sinh kế sau thu hồi đất, để thành quả tăng trưởng được lan tỏa đến cộng đồng.

Đáp lại những băn khoăn của cử tri và đại biểu, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trong 6 tháng cuối năm, địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP tối thiểu 11,2%, qua đó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10-11%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ các dự án tồn đọng; phát huy hiệu quả bốn động lực tăng trưởng; nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các chính sách an sinh xã hội và những công trình thiết yếu phục vụ người dân.

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Các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết.

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương chuẩn bị phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025 với kinh phí hơn 10.000 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực quan trọng để tăng trưởng những tháng cuối năm.

"Nguồn lực này sẽ được phân bổ cho tất cả các xã, phường để đáp ứng nhu cầu đầu tư các lĩnh vực thiết yếu. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho giáo dục, y tế phục vụ người dân; đồng thời tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các dự án tạo động lực phát triển khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa", ông Châu Ngô Anh Nhân nói.

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Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng. Hội nghị thống nhất, bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư công và dự án trọng điểm nhằm tạo động lực tăng trưởng.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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