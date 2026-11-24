Lễ khánh thành có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Vientiane Siviengxay Olaboun, Chánh Văn phòng Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Y tế Lào, đơn vị thi công COECCO và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Siviengxay Olaboun nhấn mạnh Văng Viêng là điểm đến du lịch nổi tiếng của Lào. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách du lịch trong nước và quốc tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tăng cao, vượt quá khả năng phục vụ trước đây của cơ sở y tế cũ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng tại tỉnh Vientiane (Lào)

Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng được xây dựng với quy mô khối nhà chính 2 tầng trên tổng diện tích sàn 3.320 m². Công trình tích hợp đầy đủ các khoa khám bệnh, cấp cứu, sản, nhi, khu lưu trú với 43 giường bệnh và 2 phòng mổ hiện đại, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ông Siviengxay Olaboun, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Vientiane phát biểu tại Lễ khánh thành

Bà Vanpheng Phanthanalay, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vientiane cho biết, bên cạnh việc phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc địa phương và du khách, bệnh viện sẽ đẩy mạnh hợp tác đào tạo cán bộ, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm trực tiếp với tỉnh Lào Cai của Việt Nam.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện huyện Văng Viêng sau lễ bàn giao

Dự án do Công ty TNHH MTV Xây dựng COECCO Lào (thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế COECCO/Binh đoàn 15) đảm nhiệm thi công. Mặc dù gặp nhiều thách thức do biến động giá vật tư, nhiên liệu từ ảnh hưởng của tình hình chiến sự Trung Đông, đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thành công trình vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh: “Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được chứng minh qua các công trình dân sinh thiết thực. Đề nghị ngành y tế và chính quyền địa phương quản lý, duy tu và khai thác tối đa hiệu quả công trình".

Việc hoàn thành, bàn giao và đưa vào vận hành Bệnh viện huyện Văng Viêng tiếp tục khẳng định sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và hợp tác hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Công trình là nguồn động viên to lớn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển bền vững.