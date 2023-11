Khảo sát phương án đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Israel

Nhóm khảo sát đã tìm hiểu các tuyến đường di chuyển, các phương án thuê xe hoặc huy động phương tiện, địa điểm lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh liên quan… để phục vụ hỗ trợ công dân Việt Nam có thể di chuyển bằng đường bộ tới cửa khẩu biên giới với Jordan. Từ đó, bà con có thể tiếp tục các hành trình phù hợp về Việt Nam hoặc sang nước thứ ba. Đây chỉ là một trong nhiều phương án được đặt ra trong trường hợp chiến sự leo thang nguy hiểm. Kết quả khảo sát cho thấy, việc di chuyển từ các địa phương của Israel bằng đường bộ để tới biên giới Jordan mặc dù phức tạp hơn bình thường, nhưng là khả thi và tương đối an toàn trong trường hợp các sân bay ở Israel phải đóng cửa do chiến tranh.

Khảo sát thủ tục hải quan tại cửa khẩu đường bộ biên giới với Jordan. Ảnh: Vũ Hội - P/v TTXVN tại Israel

Đại sứ Lý Đức Trung cho biết: “Hiện tại, cộng đồng người Việt tại Israel vẫn an toàn, do các khu vực nguy hiểm chủ yếu ở biên giới phía Nam sát với Dải Gaza và biên giới phía Bắc giáp với Liban. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cần có các phương án chuẩn bị từ sớm, lúc tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, để khi cần thiết có thể triển khai nhanh chóng với tiêu chí Đại sứ quán sẽ làm hết khả năng có thể nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam”.

Đại sứ Lý Đức Trung cho biết thêm, Đại sứ quán ngay từ đầu đã tính đến các phương án chuẩn bị để có thể triển khai nhanh chóng trong trường hợp cần thiết; liên tục phối hợp với các đơn vị liên quan ở trong nước và sở tại để đảm bảo không xảy ra thương vong cho bà con; đồng thời sớm đưa ra các khuyến cáo tới các công dân Việt Nam và gia đình tránh xa các khu vực xảy ra chiến sự, cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.

Cửa khẩu Allenby Bridge tại biên giới giữa Israel và Jordan. Ảnh: Vũ Hội - P/v TTXVN tại Israel

Hiện tại, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza vẫn diễn biến căng thẳng và phức tạp, nguy cơ chiến tranh lan rộng vẫn thường trực. Theo khảo sát sơ bộ, trong trường hợp cần thiết, cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Israel có nhu cầu rời khỏi vùng chiến sự vào khoảng 250 người, bao gồm gần 200 tu nghiệp sinh nông nghiệp và lao động. Các Việt kiều và tu nghiệp sinh cho biết cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi được Đại sứ quán thường xuyên giữ liên lạc với các đầu mối cộng đồng, cập nhật tình hình, đồng thời hướng dẫn, sẵn sàng các phương án bảo hộ tùy theo nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế.