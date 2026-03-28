中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khơi thông "điểm nghẽn" thể chế: Gỡ từ đâu?
Thứ Bảy, 05:06, 28/03/2026

VOV.VN - Từ những vướng mắc trong xây dựng pháp luật đến khâu thực thi, yêu cầu “khơi thông điểm nghẽn” thể chế đang trở nên cấp thiết. Khi được vận hành linh hoạt, minh bạch và đồng bộ, thể chế sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
Thu Hà/VOV2

 

Trong tiến trình phát triển đất nước, thể chế luôn được xác định là "điểm tựa" nhưng cũng có thể trở thành "điểm nghẽn" nếu không theo kịp thực tiễn. Những năm gần đây, yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn ngày càng trở nên cấp bách khi nhiều rào cản về pháp luật, cơ chế, thủ tục hành chính vẫn đang là "rào cản" của nhiều vấn đề trong xã hội. Phát biểu tại nhiều diễn đàn quan trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Thể chế là một trong những "đột phá chiến lược", nếu không được hoàn thiện đồng bộ, kịp thời thì chính thể chế sẽ trở thành lực cản lớn nhất đối với phát triển.

khoi thong diem nghen the che go tu dau hinh anh 1
(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhìn nhận vấn đề này, TS Lê Thị Tươi - Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, hiện có 3 "điểm nghẽn" quan trọng cần phải tháo gỡ, đó là: Sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật, không ít quy định giữa các luật, nghị định còn mâu thuẫn, chồng lấn, đặc biệt trong các lĩnh vực như đất đai, đầu tư, xây dựng, đấu thầu… Điều này khiến địa phương lúng túng trong áp dụng, kéo dài thời gian xử lý, làm mất cơ hội phát triển; Cùng với đó, chất lượng quy định pháp luật trong một số lĩnh vực chưa thật sự rõ ràng, minh bạch và ổn định, dẫn đến tình trạng cùng một vấn đề nhưng có nhiều cách hiểu và cách áp dụng khác nhau. Bên cạnh đó, việc cụ thể hóa và tổ chức thi hành pháp luật còn yếu, thể hiện qua tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư", hoặc sự thiếu thống nhất trong hướng dẫn giữa các bộ, ngành.

"Nếu không tháo gỡ được các điểm nghẽn thể chế, thì hạ tầng dù có được đầu tư hiện đại hay nguồn nhân lực có được nâng cao chất lượng vẫn khó có thể được vận hành hiệu quả", TS Tươi cho hay.

Từ góc nhìn của người nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giám sát và phản biện chính sách, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của thể chế hiện nay không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở khâu thực thi và sự thiếu nhất quán trong tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, nhiệm vụ của những người đại diện của nhân dân tại Quốc hội khóa 16 là phải "khơi thông thể chế". Muốn vậy, hoạt động giám sát của các đại biểu dân cử cần đi vào thực chất hơn, không chỉ dừng ở việc phát hiện tồn tại mà phải truy đến cùng nguyên nhân của những ách tắc về cơ chế, từ đó kiến nghị sửa đổi cụ thể, tránh tình trạng "biết vướng mà không gỡ được".

"Nếu đại biểu thực sự sâu sát thì mỗi cuộc giám sát, mỗi ý kiến tại nghị trường đều có thể góp phần tháo gỡ một "nút thắt" cụ thể trong thể chế", PGS.TS Bùi Thị An nêu quan điểm.

Thành phố Hà Nội thời gian qua đã nỗ lực gỡ "điểm nghẽn" thể chế, đặc biệt trong lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng - vốn được xem là "khâu khó nhất của khó". Trước đây, công tác này thường bị ách tắc do cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thiếu linh hoạt, quy trình kéo dài, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ dẫn đến hàng loạt dự án bị "treo" suốt thời gian dài. Để khắc phục tình trạng này, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp "tháo gỡ thể chế" bằng việc rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ theo hướng sát giá thị trường hơn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Chính quyền thành phố đã công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, giá đất, phương án bồi thường để người dân dễ tiếp cận và giám sát.

Các tổ công tác đặc biệt được thành lập để trực tiếp tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án cụ thể, thay vì xử lý theo cách hành chính như trước. Việc đối thoại với người dân cũng được chú trọng hơn, giúp giảm khiếu kiện và tạo sự đồng thuận xã hội. Kết quả, từ năm 2025 tới thời điểm này, thành phố đã đưa gần 500 dự án ra khỏi danh sách chậm triển khai, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Từ thực tế của Hà Nội, TS Lê Thị Tươi - Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, Trung ương giữ vai trò "thiết kế thể chế", còn địa phương là "chủ thể tổ chức thực thi và sáng tạo trong khuôn khổ thể chế". Khi hai cấp này vận hành đồng bộ, đặc biệt khi chính sách bảo đảm hài hòa lợi ích và gắn chặt với nhu cầu thực tế của người dân, thì giải phóng mặt bằng không còn là "điểm nghẽn", mà sẽ trở thành "điểm mở" để thúc đẩy phát triển hạ tầng và khơi thông các nguồn lực cho phát triển đô thị một cách hiệu quả và bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong thể chế giống như việc giải phóng một dòng sông đang bị chặn bởi những tảng đá lớn. Khi những nút thắt được gỡ, sẽ là cơ sở khơi thông mọi nguồn lực để đưa đất nước hiện thực hóa khát vọng vươn mình.

Podcast mới nhất
NSND Hồng Khiêm - Tình yêu nghệ thuật tuồng như ngọn lửa cháy mãi
NSND Hồng Khiêm - Tình yêu nghệ thuật tuồng như ngọn lửa cháy mãi

VOV.VN - Có thể nói vai diễn nữ tướng Đào Tam Xuân trong vở tuồng cùng tên đã làm nên tên tuổi của NSND Hồng Khiêm. Nhưng không dừng lại ở đó, chị đã có những thử sức bất ngớ với những vai đào lẳng, đào lệch. Nếu như đào võ là thế mạnh thì vai đào lẳng là thử thách.

Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết mang lại niềm vui cho mọi người
Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết mang lại niềm vui cho mọi người

VOV.VN - Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng sang đất nước Campuchia láng giềng để gặp gỡ cậu bé Thờ Mênh Chây với biệt tài đối đáp khiến nhà vua cũng phải nể phục.

Dương vật cương cứng thời gian lâu có nguy hiểm không?
Dương vật cương cứng thời gian lâu có nguy hiểm không?

VOV.VN - Nam giới không cương được cũng khổ nhưng cương cứng kéo dài quá lâu cũng không sung sướng, thậm chí là nguy hiểm. Làm gì để không rơi vào tình huống này? Bác sĩ khuyến cáo nam giới không tự ý dùng thuốc, tránh lạm dụng rượu bia và cần đi khám sớm để phòng nguy cơ tổn thương vĩnh viễn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội

Nghe nhiều

Đường bốn mùa xuân
Đường bốn mùa xuân
Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây
Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây
Tổng điều tra kinh tế 2026: Sẵn sàng cho giai đoạn “nước rút”
Tổng điều tra kinh tế 2026: Sẵn sàng cho giai đoạn “nước rút”
Tôi là người thợ lò
Tôi là người thợ lò
Tình ca đất nước
Tình ca đất nước