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Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để phát triển công nghiệp văn hóa

Thứ Ba, 15:34, 10/11/2026
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VOV.VN - Sáng 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí..

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã báo cáo tiếp thu và giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chuyển từ quản lý sang kiến tạo môi trường phát triển

Mở đầu phần giải trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) trân trọng cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc với 83 lượt phát biểu tại tổ, 34 lượt ý kiến tại hội trường và nhiều văn bản góp ý đối với hai dự án luật.

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Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo giải trình trước Quốc hội. ảnh: quochoi.vn

Qua thảo luận, các đại biểu đều thể hiện sự thống nhất cao về sự cần thiết ban hành hai dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tạo lập hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách đặc thù. Mục tiêu cốt lõi là tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái và chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa. Điều này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn bảo tồn, phát huy bản sắc, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam.

Làm rõ thêm về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, rà soát chỉnh lý các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng theo hướng bao quát đầy đủ các hoạt động và chủ thể tham gia, kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài. Luật xác định rõ đây là hoạt động kinh tế dựa trên giá trị văn hóa, sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ gắn với chuỗi giá trị từ sáng tạo đến tái đầu tư.

Đặc biệt, tư duy quản lý sẽ chuyển từ "chủ yếu quản lý hoạt động văn hóa" sang "tạo lập môi trường, điều kiện và động lực phát triển". Các chính sách về thuế, tín dụng, đất đai, hợp tác công tư, khai thác sử dụng tài sản công được thiết kế nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Về vấn đề hỗ trợ sáng tạo và xác lập quyền sở hữu trí tuệ – vốn là mấu chốt trong phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là chính sách cốt lõi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công cụ sáng tạo cho người dân. Dự thảo luật đã bổ sung khái niệm phần mềm sáng tạo, nền tảng số và chỉnh lý theo hướng cung cấp miễn phí các công cụ này nhằm hỗ trợ năng lực sáng tạo của cộng đồng. Bên cạnh đó, Chính phủ dự kiến sẽ xây dựng Luật Bản quyền vào giai đoạn 2027-2028 để cụ thể hóa và bảo đảm vấn đề sở hữu trí tuệ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ.

Đầu tư trọng điểm, tránh dàn trải

Giải trình về các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị bản sắc Việt Nam và sản phẩm trọng điểm, Bộ trưởng khẳng định dự thảo luật tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích các sản phẩm mang bản sắc dân tộc, đồng thời lựa chọn các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh và lan tỏa để tập trung nguồn lực. Việc này nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia và tạo ra những sản phẩm có sức sáng tạo đột phá.

Đối với cơ chế bảo vệ quyền lợi và sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng làm rõ rằng bên cạnh các điều khoản trong dự thảo luật này, Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 269 (cụ thể hóa Nghị quyết 28 của Quốc hội) đã quy định rất rõ các chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số với nguồn lực tài chính được Nhà nước bảo đảm.

Về tính giao thoa giữa Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và các luật chuyên ngành khác trong 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Bộ trưởng giải thích luật này sẽ tạo khung pháp lý chung. Việc quy định chi tiết cho từng đối tượng sẽ được thể hiện ở các luật chuyên ngành. Chính phủ sẽ lựa chọn và quyết định lĩnh vực ưu tiên trong từng giai đoạn. Đơn cử, du lịch văn hóa hiện chiếm hơn 20% tỷ trọng công nghiệp văn hóa và đang được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt để phát triển.

Sửa đổi 7 luật chuyên ngành: Đẩy mạnh phân cấp, không thêm giấy phép con

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật (Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí), Bộ trưởng nhấn mạnh trọng tâm xuyên suốt là bảo đảm thực hiện phân cấp, phân quyền và cơ chế phối hợp.

Các phương án phân cấp cơ bản bảo đảm sự thống nhất giữa thẩm quyền, trách nhiệm và điều kiện thực hiện của địa phương. Đối với nhiệm vụ liên ngành, liên vùng hoặc yêu cầu chuyên môn sâu, luật xác định rõ trách nhiệm của cơ quan trung ương, đồng thời tăng cường vai trò của chính quyền địa phương.

Bộ trưởng cam kết Chính phủ sẽ chỉ đạo hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ, minh bạch, khả thi; kiên quyết không đặt ra thêm điều kiện, hồ sơ, thủ tục hành chính, không làm phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân và doanh nghiệp.

Về định hướng lâu dài, Bộ trưởng thông tin thêm: Kế hoạch xây dựng pháp luật của Chính phủ đã dự kiến sửa đổi toàn diện một số luật chuyên ngành, đơn cử như Luật Du lịch vào năm 2027. Dự án luật sửa đổi lần này chỉ tập trung giải quyết những vấn đề thực sự cấp bách, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Những chính sách mới có phạm vi tác động rộng, phát sinh quyền và nghĩa vụ mới sẽ được đánh giá tác động đầy đủ trước khi đưa vào các lần sửa đổi toàn diện tiếp theo.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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