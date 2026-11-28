Khi “bài toán mở” trở thành thước đo năng lực quản trị

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (tháng 10/2026) ban hành Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó là quyết sách về đổi mới công tác cán bộ và chính sách thu hút, sử dụng nhân tài, chuẩn bị đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Trong đó xác định 3 đột phá: đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Phẩm chất, bản lĩnh, thực tài, uy tín phải thể hiện qua kết quả công việc. Chú trọng việc kết nối nhân tài trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa các tình huống khủng hoảng thực tế hoặc các “bài toán mở” của địa phương, bộ, ngành vào làm tiêu chí thử thách để phát hiện năng lực quản trị của cán bộ, qua đó phát hiện người tài là điều rất cần thiết.

Cán bộ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk chủ động đến với người dân, tìm về buôn làng để lắng nghe, cùng bàn cách phát triển.

Đồng tình với nhận định đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, chính những “bài toán mở”, nhất là những vấn đề chưa có lời giải sẵn sẽ là phép thử rõ nét đối với tư duy, năng lực và bản lĩnh của cán bộ. Theo ông, một đề thi có đáp án có thể kiểm tra kiến thức, nhưng một tình huống thực tiễn sẽ cho thấy người cán bộ có biết xác định ưu tiên, phân tích thông tin, huy động nguồn lực, phối hợp các bên và đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn hay không. Đó mới là năng lực quản trị mà bộ máy hiện đại rất cần.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, có thể lựa chọn những tình huống gần với công việc như xử lý sự cố dịch vụ công số, ứng phó thiên tai, giải quyết xung đột lợi ích trong một dự án phát triển, tháo gỡ ách tắc ở chính quyền địa phương hai cấp, hoặc xử lý khủng hoảng thông tin liên quan đến cộng đồng và di sản.

“Người tài được nhận diện không phải ở chỗ chưa từng gặp khó khăn, mà ở khả năng giữ được nguyên tắc, tìm ra giải pháp và chịu trách nhiệm khi khó khăn xuất hiện”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ở những tình huống này, thước đo không nằm ở sự hoàn hảo tức thì. PGS.TS Bùi Hoài Sơn chỉ rõ, ứng viên không nhất thiết phải đưa ra ngay phương án hoàn hảo. Điều quan trọng là họ biết nhận diện vấn đề cốt lõi, đặt người dân và lợi ích công lên trước, tôn trọng pháp luật, dự báo hệ quả và biết điều chỉnh quyết định khi có thông tin mới.

Dù đặt kỳ vọng cao vào các “bài toán mở”, việc thử thách phải được thiết kế có trách nhiệm. PGS.TS Bùi Hoài Sơn lưu ý, nên sử dụng tình huống mô phỏng, dữ liệu được xử lý an toàn hoặc giao nhiệm vụ thực tế trong phạm vi thẩm quyền và có cơ chế giám sát; tuyệt đối không tạo ra khủng hoảng giả gây thiệt hại cho người dân để “thử” cán bộ.

Bên cạnh cách đặt vấn đề, khâu đánh giá cũng cần tránh hình thức. Ông nhấn mạnh, không thể chỉ chấm phương án trình bày hay, mà phải theo dõi khả năng triển khai và tổng kết sau hành động. “Người tài được nhận diện không phải ở chỗ chưa từng gặp khó khăn, mà ở khả năng giữ được nguyên tắc, tìm ra giải pháp và chịu trách nhiệm khi khó khăn xuất hiện”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Chuyển từ “chờ nộp hồ sơ” sang chủ động tìm kiếm nhân tài

Khu vực công thường có các quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm ngặt nghèo, đôi khi làm chậm nhịp tiếp cận nhân tài chiến lược, đặc biệt là đối với chuyên gia trẻ, chuyên gia người Việt ở nước ngoài hoặc từ khu vực tư nhân. Điều này đặt ra một vấn đề: Phải chăng Quốc hội và Chính phủ cần trao một số quyền tự chủ đặc thù cho các cơ quan, bộ, ngành trong việc “săn” và trọng dụng nhân tài?

Về câu chuyện này, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn chúng ta cần chuyển từ tư duy “chờ người tài đến nộp hồ sơ” sang chủ động tìm kiếm người có năng lực giải quyết những vấn đề mà đất nước đang cần. Cơ quan nhà nước phải xác định trước bài toán chiến lược, vị trí và năng lực còn thiếu, rồi mới lựa chọn phương thức thu hút phù hợp. Theo ông, không nhất thiết mọi tài năng đều phải đi qua một con đường biên chế giống nhau, càng không nên đồng nhất trọng dụng với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Tăng quyền chủ động đi đôi với giải trình minh bạch

Trên thực tế, khung pháp lý và chính sách đã có những bước tạo nền tảng quan trọng. Luật Cán bộ, công chức năm 2025 đã đặt nền tảng cho cơ chế đặc biệt thu hút nhân lực chất lượng cao, tiếp nhận chuyên gia theo điều kiện luật định và ký hợp đồng thực hiện những nhiệm vụ nhất định. Nghị định số 179/2024/NĐ-CP cũng có các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Những “bài toán mở”, nhất là những vấn đề chưa có lời giải sẵn sẽ là phép thử rõ nét đối với tư duy, năng lực và bản lĩnh của cán bộ. Ảnh minh họa có dùng AI

Từ nền tảng đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, cần tiếp tục tăng quyền chủ động cho bộ, ngành, địa phương trong xác định nhu cầu nhân lực chiến lược; lựa chọn chuyên gia theo sản phẩm, nhiệm vụ; quyết định gói đãi ngộ phù hợp khả năng ngân sách và thẩm quyền; tạo điều kiện về dữ liệu, phòng nghiên cứu, môi trường sáng tạo và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đối với chuyên gia người Việt ở nước ngoài hoặc từ khu vực tư nhân, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đưa ra phương án, có thể phát triển các hình thức làm việc theo dự án, hợp đồng chuyên gia, nhóm tư vấn liên ngành, hợp tác không toàn thời gian, theo đúng quy định về quốc tịch, tuyển dụng, bảo mật và xung đột lợi ích đối với từng vị trí.

Song song với mở rộng không gian linh hoạt, kỷ cương và minh bạch vẫn là yêu cầu then chốt. PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, quyền tự chủ càng lớn thì cơ chế công khai mục tiêu, tiêu chí chọn người, chi phí và kết quả càng phải chặt chẽ. Điều cần trao không phải là quyền tuyển người theo ý thích, mà là quyền chủ động sử dụng người giỏi để hoàn thành nhiệm vụ công, đi đôi với nghĩa vụ giải trình trước pháp luật và nhân dân.