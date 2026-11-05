Không để tiếng nói phản biện trở thành những lời góp ý không có hồi âm

Thông điệp “Muốn tự sửa chữa, trước hết phải nghe được sự thật” và yêu cầu “Lắng nghe phải đi liền với trả lời, giải quyết” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV ngày 8/10/2026 đặt ra yêu cầu quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, muốn khắc phục những hạn chế từ bên trong, các tổ chức Đảng phải dũng cảm nhìn nhận khuyết điểm, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên thẳng thắn góp ý, đồng thời bảo đảm những ý kiến xác đáng được tiếp nhận và giải quyết thực chất.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: NVCC

Phân tích những thông điệp trong bài phát biểu, Đại tá Đỗ Phú Thọ cho rằng, yêu cầu tự sửa chữa trước hết phải bắt đầu từ khả năng lắng nghe sự thật. Điều này đòi hỏi các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên không né tránh những hạn chế, khuyết điểm, không xem nhẹ các ý kiến trái chiều. Thực tế, nếu tình trạng nể nang, ngại va chạm, im lặng hoặc góp ý mang tính hình thức còn tồn tại trong sinh hoạt Đảng, những bất cập sẽ khó được nhận diện đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn của mỗi tổ chức.

Để thực hiện yêu cầu này, các cấp ủy cần xây dựng cơ chế bảo vệ người có ý kiến góp ý thẳng thắn, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi gây khó khăn cho người phê bình, phản ánh khuyết điểm. Bên cạnh đó, cần duy trì đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu với cán bộ, đảng viên và nhân dân; ghi nhận, theo dõi việc giải quyết các ý kiến được nêu ra.

Đáng chú ý, tinh thần cầu thị, thái độ lắng nghe và kết quả khắc phục hạn chế thông qua tự phê bình, phê bình cần trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường dự sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở, chủ động phát hiện những biểu hiện “dĩ hòa vi quý”, “nể nang né tránh” hoặc ém nhẹm khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh. Những ý kiến đóng góp xác đáng phải được tổng hợp, phân loại, giải trình công khai trước tập thể. Các hạn chế, sai phạm được chỉ ra cần có lộ trình sửa chữa cụ thể và công khai kết quả, tránh tình trạng phê bình xong rồi “đâu lại vào đấy”.

Đại tá Đỗ Phú Thọ khẳng định, những thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự nhận diện, tự kiểm tra và sửa chữa khuyết điểm của các tổ chức Đảng; khắc phục tình trạng im lặng, ngại va chạm, hình thức trong sinh hoạt Đảng. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trên cơ sở sự thấu hiểu và giải quyết thực chất những bức xúc của người dân.

Bên cạnh yêu cầu lắng nghe và sửa chữa, một thông điệp quan trọng khác được Đại tá Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh là phải chuyển hóa các chủ trương, nghị quyết thành hành động thực chất. Các quyết sách không thể chỉ dừng ở việc ban hành văn bản hay xây dựng đề án, mà phải được đánh giá bằng kết quả cụ thể. Đặc biệt, cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực quốc gia, không để lãng phí vốn, đất đai, tài sản và cơ hội phát triển.

Theo ông, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về gắn công tác xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước thể hiện bước chuyển biến tư duy sâu sắc, từ “quản lý quy trình” sang “quản trị theo mục tiêu và sản phẩm”. Điều này đòi hỏi các tổ chức Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng văn hóa công vụ đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; biết giao quyền và trọng dụng nhân tài.

Cùng với đó, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và bảo vệ cán bộ đổi mới vì lợi ích chung. Các quyết sách phải hướng tới giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, qua đó bồi đắp sức mạnh tổng thể của quốc gia.

Về định hướng phát triển kinh tế, Đại tá Đỗ Phú Thọ nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng cao trên cơ sở phát huy nội lực và bảo đảm tính bền vững. Trong bối cảnh dư địa điều hành kinh tế vĩ mô thu hẹp, tăng trưởng cần dựa vào nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời duy trì nền tảng ổn định lâu dài. Việc tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực xã hội, ngăn chặn thất thoát, lãng phí cũng là điều kiện để kiến tạo động lực tăng trưởng mới.

Những thông điệp tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn gắn trực tiếp với hiệu quả quản trị và phát triển đất nước. Trong đó, lắng nghe sự thật phải đi đôi với trả lời, giải quyết; tự phê bình và phê bình phải dẫn đến sửa chữa; chủ trương, nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng kết quả thực tế. Đây cũng là yêu cầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và bảo đảm các quyết sách thực sự đi vào cuộc sống.