“Không vì bắt cựu tướng Công an mà làm giảm uy tín của ngành“

Toàn cảnh vụ khởi tố, bắt tạm giam, khám nhà cựu tướng Phan Văn Vĩnh VOV.VN - Tối 6/4, sau khi có lệnh khởi tố, bắt tạm giam, Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của cựu tướng Phan Văn Vĩnh tại Nam Định Nóng 24h: Thêm một cựu tướng Công an bị khởi tố VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị Cơ quan điều tra xác định liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỉ có bàn tay "bảo kê" của các cán bộ ngành công an. Vì sao cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh vướng vòng lao lý? VOV.VN - Ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” Hình ảnh khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh VOV.VN - Tối 6/4, Công an tiến hành khám xét nhà riêng tại Nam Định của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Hoàn tất việc khám nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh tại Nam Định VOV.VN - Đến 0h ngày 7/4, công tác khám xét nhà cựu Tướng Công an Phan Văn Vĩnh đã hoàn tất. Khởi tố, bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh VOV.VN - Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh. Là một tướng Quân đội, nay nghe tướng công an Phan Văn Vĩnh, một người đã từng là đại biểu Quốc hội, từng là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát-Bộ Công an bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 khi được hỏi về vụ việc đã trả lời rằng ông rất buồn khi nghe tin ông Vĩnh bị bắt.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4. (Ảnh: Internet).

Ông cảm thấy đau lòng vì những cán bộ cao cấp của Đảng đã vi phạm pháp luật, từ ông Đinh La Thăng đến Nguyễn Thanh Hóa, nay đến ông Phan Văn Vĩnh, đây là một tổn thất nặng nề đối với Đảng. Dù vậy, Đảng không thể không xử lý.

“Chúng ta không thể không làm vì muốn cho Đảng tồn tại và phát triển, lấy được lòng tin của dân thì những hạt sạn trong Đảng, những người có chức vụ càng cao thì xử lý càng phải nặng”- Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bày tỏ.

Các lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh là căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự "sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố", liên quan đến nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa và các bị can Nguyễn Văn Dương (khi đó là chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online).

Tướng Thước cho rằng, qua vụ việc càng củng cố thêm lòng tin của người dân đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, quyết tâm tự chỉnh đốn của Đảng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, khiến cho Đảng thực sự là Đảng của dân, do dân, vì dân.

Cho rằng một người như ông Phan Văn Vĩnh đã từng là đại biểu Quốc hội, từng lập rất nhiều công trạng nhưng nay lại vướng vào guồng quay tiền bạc thì sự sa ngã này là biểu hiện rõ nhất của suy thoái tư tưởng đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

“Đảng đã phát động cuộc đấu tranh chống tham nhũng thì tôi tin rằng Đảng sẽ làm đến cùng. Bất kỳ ai, dù là tướng, tá hay Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng... mà không giữ được phẩm chất khiến mình bị tự diễn biến, tự chuyển hóa thì đều bị xử lý nghiêm minh” - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói.

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, qua sự việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh sẽ làm cho ngành Công an mạnh lên. Không vì bắt người trong ngành mà làm giảm sút uy tín của ngành. Nếu không ngăn chặn những đối tượng suy thoái, tự chuyển hóa như ông Vĩnh, ông Hóa thì ngành công an sẽ suy yếu.

“Công an suy yếu, quân đội suy yếu thì chế độ cũng sẽ suy yếu. Bởi vậy, ngành công an đấu tranh mạnh mẽ trong nội bộ của mình là dấu hiệu tích cực củng cố sức mạnh của ngành, của Đảng, của chế độ” - Tướng Thước nói./.

Bộ Công an siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái VOV.VN - Ngày 6/4, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc phòng ngừa sai phạm, suy thoái.

Khởi tố, bắt giam cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh VOV.VN - Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh về nhà sau nhiều ngày làm việc với công an VOV.VN - Sau nhiều ngày làm việc tại công an tỉnh Phú Thọ theo đúng quy trình, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã trở về nhà chiều nay.