中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khuyến khích doanh nghiệp, định chế tài chính San Francisco đầu tư vào VIFC

Thứ Bảy, 07:38, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mong muốn chính quyền thành phố San Francisco tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác và khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp, định chế tài chính của địa phương tham gia đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 26/3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình bắt đầu chương trình làm việc tại San Francisco, sau điểm dừng tại New York. Tại đây, Phó Thủ tướng đã có cuộc làm việc với Thị trưởng Daniel Lurie, gặp gỡ các chuyên gia tài chính và lãnh đạo một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Mỹ.

Tại cuộc gặp Thị trưởng Daniel Lurie, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ vào tháng 2/2026. Trong đó, hợp tác giữa TP.HCM và San Francisco ngày càng được mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ.

khuyen khich doanh nghiep, dinh che tai chinh san francisco dau tu vao vifc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình và Thị trưởng San Francisco ông Daniel Lurie

Phó Thủ tướng cho biết, chuyến công tác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi các tập đoàn, quỹ đầu tư và định chế tài chính Mỹ tham gia VIFC. Đây là một trong những bước đi mang tính đột phá về thể chế, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế và tạo kênh huy động vốn hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Thị trưởng Daniel Lurie đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước và khẳng định, sẽ hỗ trợ thúc đẩy kết nối đầu tư, trong đó có quảng bá và thu hút doanh nghiệp tham gia VIFC.

Tại cuộc làm việc với các chuyên gia, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam đang có cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chuyên gia khuyến nghị, cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, ổn định; bảo vệ nhà đầu tư; phát triển hạ tầng số và logistics; đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

khuyen khich doanh nghiep, dinh che tai chinh san francisco dau tu vao vifc hinh anh 2
Đoàn công tác gặp gỡ các đối tác Mỹ

Phó Thủ tướng ghi nhận các ý kiến và khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng VIFC theo hướng minh bạch, phù hợp chuẩn mực quốc tế, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.

Làm việc với các doanh nghiệp và quỹ đầu tư như Protiviti, Outlander Capital và Martin Davis, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tư vấn tài chính, quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và tài sản số. Các đối tác Mỹ bày tỏ quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam và đề xuất nhiều khuyến nghị nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cũng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác tại VIFC ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Quang Trung, Trần Phương/VOV-Washington
Tag: chuyến công tác tại Hoa Kỳ chương trình làm việc tại San Francisco phó thủ tướng thường trực nguyễn hòa bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Lý Hiển Long
VOV.VN - Hôm nay 13/1, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Singapore, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã hội kiến Bộ trưởng Cao cấp Singapore Lý Hiển Long.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với Vinfast và Cảng Hateco Hải Phòng
VOV.VN - Chiều nay (14/12), Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy VinFast và Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ngãi
VOV.VN - Ngày 10/2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội