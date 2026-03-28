Khuyến khích doanh nghiệp, định chế tài chính San Francisco đầu tư vào VIFC

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 26/3 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình bắt đầu chương trình làm việc tại San Francisco, sau điểm dừng tại New York. Tại đây, Phó Thủ tướng đã có cuộc làm việc với Thị trưởng Daniel Lurie, gặp gỡ các chuyên gia tài chính và lãnh đạo một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Mỹ.

Tại cuộc gặp Thị trưởng Daniel Lurie, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ vào tháng 2/2026. Trong đó, hợp tác giữa TP.HCM và San Francisco ngày càng được mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình và Thị trưởng San Francisco ông Daniel Lurie

Phó Thủ tướng cho biết, chuyến công tác nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời kêu gọi các tập đoàn, quỹ đầu tư và định chế tài chính Mỹ tham gia VIFC. Đây là một trong những bước đi mang tính đột phá về thể chế, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế và tạo kênh huy động vốn hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Thị trưởng Daniel Lurie đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước và khẳng định, sẽ hỗ trợ thúc đẩy kết nối đầu tư, trong đó có quảng bá và thu hút doanh nghiệp tham gia VIFC.

Tại cuộc làm việc với các chuyên gia, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam đang có cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chuyên gia khuyến nghị, cần xây dựng khung pháp lý minh bạch, ổn định; bảo vệ nhà đầu tư; phát triển hạ tầng số và logistics; đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đoàn công tác gặp gỡ các đối tác Mỹ

Phó Thủ tướng ghi nhận các ý kiến và khẳng định Việt Nam sẽ xây dựng VIFC theo hướng minh bạch, phù hợp chuẩn mực quốc tế, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.

Làm việc với các doanh nghiệp và quỹ đầu tư như Protiviti, Outlander Capital và Martin Davis, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tư vấn tài chính, quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực và tài sản số. Các đối tác Mỹ bày tỏ quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam và đề xuất nhiều khuyến nghị nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cũng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ sớm thăm Việt Nam để trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác tại VIFC ở TP.HCM và Đà Nẵng.