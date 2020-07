"Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ vi phạm, không đáp ứng yêu cầu"

Thông tin tại Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII nhận định, kinh tế- xã hội tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hơn 1,9 %. Đây là mức tăng rất thấp so với các năm gần đây.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có phần do lãnh đạo và cán bộ, công chức một số sở, ngành, địa phương có tư tưởng sợ trách nhiệm, né tránh, thiếu cương quyết trong tham mưu, xử lý dẫn đến một số nội dung xử lý chậm, không đảm bảo chất lượng, để xảy ra sai sót.



Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên tại Kỳ họp thứ 17

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Yên trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1,93% so với cùng kỳ, mức thấp so với các năm gần đây. Sản xuất nông- lâm- thủy sản gặp nhiều khó khăn.

Công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng chưa chặt chẽ, nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ở một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình và tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, tài nguyên, môi trường chưa chặt chẽ, việc lấn chiếm, gây ô nhiễm môi trường ở một số danh lam thắng cảnh như: Đầm Ô Loan, vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài tái diễn, ngày càng nghiêm trọng.



Từ đầu năm đến nay, nhiều trường hợp tham mưu, đề xuất của các sở ngành còn chung chung, chờ chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền, một số cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức có tư tưởng sợ trách nhiệm, né tránh, trong tham mưu, xử lý dẫn đến một số nội dung xử lý chậm, không đảm bảo chất lượng, để xảy ra sai sót...

Ông Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: “Việc tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh thời gian qua đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cắt giảm thời gian, giấy tờ và tính minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính"./.