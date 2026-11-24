Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Séc Andrej Babiš từ ngày 6/12-9/12 tới, được kỳ vọng sẽ tạo thêm xung lực mới, thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần triển khai các hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả.

Nhân dịp này, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Dương Hoài Nam về ý nghĩa chuyến thăm, triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Tạo đột phá kinh tế cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – CH Séc

PV: Việt Nam và Séc đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược từ năm 2025, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh châu Âu đang có những biến động sâu sắc về địa chính trị, theo Đại sứ, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Andrej Babiš mang thông điệp quan trọng gì và những kỳ vọng lớn nhất của hai bên là gì nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, hiệu quả?

Đại sứ Dương Hoài Nam: Trước hết, tôi cho rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš mang ý nghĩa chính trị và chiến lược rất quan trọng, diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2027) và hai năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (20/01/2025 - 20/01/2027). Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Andrej Babiš đối với Việt Nam, cũng như quyết tâm của Cộng hòa Séc trong việc phát triển quan hệ với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ về triển vọng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Séc.

Việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025 đã tạo ra khuôn khổ hợp tác mới, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, sự tương đồng trong nhiều lợi ích và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế. Trong bối cảnh tình hình thế giới và châu Âu đang có những biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gia tăng, các vấn đề an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và tự chủ chiến lược ngày càng trở nên cấp thiết, chuyến thăm còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Việt Nam và Cộng hòa Séc đều mong muốn củng cố quan hệ với những đối tác tin cậy, có trách nhiệm, cùng chia sẻ lợi ích và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đặc biệt, chuyến thăm thể hiện nỗ lực, mong muốn của hai nước không chỉ duy trì những thành quả hợp tác truyền thống mà còn chủ động mở rộng không gian hợp tác sang những lĩnh vực mới, phù hợp với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược của mỗi bên.

Về những kỳ vọng lớn nhất, theo tôi, có ba nhóm vấn đề cần được ưu tiên.

Thứ nhất, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa kinh tế trở thành trụ cột thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược. Đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa tương xứng với nền tảng chính trị và tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới để doanh nghiệp Cộng hòa Séc tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Cộng hòa Séc và thị trường EU. Hai bên cần tập trung tháo gỡ các rào cản, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể. Đặc biệt, cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để mở rộng thương mại và đầu tư song phương.

Thứ hai, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược và công nghệ có giá trị gia tăng cao. Tôi cho rằng đây là một trong những nội dung có ý nghĩa lâu dài đối với quan hệ hai nước. Cộng hòa Séc có thế mạnh về công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, công nghệ đường sắt, năng lượng, khai khoáng, công nghiệp quốc phòng và các công nghệ tiên tiến. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn. Đây là những lĩnh vực mà hai nền kinh tế có khả năng bổ trợ cho nhau rất lớn. Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác trong những lĩnh vực mới và quan trọng này.

Thứ ba, củng cố nền tảng chính trị, xã hội và giao lưu nhân dân, bảo đảm quan hệ Đối tác chiến lược phát triển bền vững và có chiều sâu. Hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, chính phủ, địa phương và tổ chức xã hội; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên. Đặc biệt, cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Séc, đã được Nhà nước Cộng hòa Séc công nhận là một trong những dân tộc thiểu số, chính là tài sản quý báu và cầu nối đặc biệt trong quan hệ hai nước. Chúng tôi mong muốn cộng đồng tiếp tục hội nhập thành công, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường kết nối giữa hai dân tộc. Việc kết nối hàng không và mở đường bay trực tiếp giữa Hà Nội và Praha tháng 10/2026 vừa qua đã tạo thêm động lực quan trọng cho giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh châu Âu đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược và tìm kiếm những đối tác tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có vị trí và vai trò ngày càng quan trọng. Với nền kinh tế năng động, môi trường chính trị ổn định, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng khắp và vị trí chiến lược trong ASEAN, Việt Nam có thể trở thành cầu nối quan trọng giúp Cộng hòa Séc mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á. Ngược lại, Séc có thể là một cửa ngõ thuận lợi để Việt Nam tăng cường kết nối với thị trường Trung Âu và EU.

Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Andrej Babiš cùng đoàn đại biểu cấp cao và đông đảo doanh nghiệp Cộng hòa Séc sẽ không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng về chính trị, ngoại giao mà còn tạo ra những kết quả hợp tác cụ thể, mở ra các cơ hội và dự án mới. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần chuyển hóa những cam kết chính trị thành chương trình hành động, những thỏa thuận thành dự án và những tiềm năng thành kết quả hợp tác có thể đo đếm được.

Khoa học công nghệ và nhân lực: Động lực hợp tác mới giữa hai đối tác

PV: Theo chương trình dự kiến, điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Andrej Babiš là Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô SKODA – Thành Công (Quảng Ninh), trước khi tới thăm Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh). Việc chọn mở đầu bằng công nghệ - công nghiệp và khép lại bằng giáo dục gửi đi thông điệp gì về định hướng hợp tác mới giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như triển vọng nối lại chương trình tiếp nhận lao động có tay nghề của Cộng hòa Séc, thưa Đại sứ?

Đại sứ Dương Hoài Nam: Tôi cho rằng việc lựa chọn Khu công nghệ cao Hòa Lạc tại Hà Nội, Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô SKODA - Thành Công tại Quảng Ninh và Đại học Tôn Đức Thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh là những điểm đến trong chương trình của Thủ tướng Andrej Babiš mang nhiều ý nghĩa, thể hiện một định hướng hợp tác có tầm nhìn dài hạn của hai nước. Đó là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực làm những động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc.

Nếu chuyến thăm Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô SKODA – Thành Công mở ra câu chuyện về năng lực công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam, thì chuyến thăm Đại học Tôn Đức Thắng khép lại hành trình bằng thông điệp về con người, tri thức và nguồn nhân lực - yếu tố quyết định khả năng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển đó. Nói cách khác, các điểm đến này thể hiện sự kết nối giữa công nghệ và con người, giữa nhu cầu phát triển trước mắt và tầm nhìn hợp tác lâu dài.

Về phía Cộng hòa Séc, đây là quốc gia có truyền thống lâu đời và thế mạnh đáng kể trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ chế tạo, vật liệu mới, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Việt Nam đang ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao. Hai bên có nhiều điều kiện để bổ trợ cho nhau, không chỉ thông qua thương mại và đầu tư mà còn bằng nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và xây dựng các trung tâm hợp tác nghiên cứu, phát triển.

Một hướng đi rất quan trọng khác là đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi cho rằng chuyến thăm Đại học Tôn Đức Thắng sẽ góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước. Chúng ta có thể thúc đẩy triển khai các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên, nghiên cứu khoa học chung, cấp học bổng và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, cần chú trọng các ngành mà cả hai nước đều có nhu cầu lớn như kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, y tế và công nghệ môi trường.

Tôi cũng muốn đề cập đến một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn là khả năng nối lại và mở rộng chương trình tiếp nhận lao động Việt Nam có tay nghề của Cộng hòa Séc. Đây là lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Cộng hòa Séc đang có nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực trong một số ngành nghề, đặc biệt là công nghiệp chế tạo, cơ khí, kỹ thuật, xây dựng, y tế và các lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn. Trong khi đó, Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, cần cù, có khả năng tiếp thu công nghệ và ngày càng được đào tạo bài bản về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Việc nối lại chương trình tiếp nhận lao động Việt Nam có tay nghề, nếu được hai Chính phủ quan tâm và thống nhất, sẽ không đơn thuần là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt của Cộng hòa Séc, mà còn có thể trở thành một kênh hợp tác dài hạn về đào tạo nghề, chuyển giao kỹ năng và công nghệ. Người lao động Việt Nam có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm quốc tế; trong khi doanh nghiệp của Cộng hòa Séc có thể tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh.

Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Việt Nam và Cộng hòa Séc không chỉ hợp tác để khai thác những lợi thế sẵn có của mỗi bên, mà cần cùng nhau đầu tư cho những động lực phát triển của tương lai. Nếu kinh tế và thương mại tạo nên nền tảng vật chất cho quan hệ Đối tác chiến lược, thì khoa học công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là những trụ cột bảo đảm cho mối quan hệ đó phát triển bền vững trong nhiều thập niên tới. Tôi tin rằng đây sẽ là một trong những hướng hợp tác có nhiều triển vọng nhất giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong giai đoạn mới.

Tài sản ngoại giao đặc biệt” bồi đắp tin cậy giữa hai nước

PV: Trong lịch trình làm việc dày đặc, Thủ tướng Cộng hòa Séc vẫn dành thời gian gặp gỡ thế hệ người Việt Nam đầu tiên từng học tập, làm việc tại Tiệp Khắc trước đây cũng như những người Việt Nam nói tiếng Séc tại TP. Hồ Chí Minh. Nếu cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc là cầu nối ở châu Âu, thì Đại sứ đánh giá thế nào về vai trò của “tài sản ngoại giao đặc biệt”này ngay tại Việt Nam, trong việc củng cố tin cậy chính trị và tạo nên nét khác biệt giữa quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Séc so với quan hệ Việt Nam với các nước châu Âu khác?

Đại sứ Dương Hoài Nam: Tôi cho rằng đây là một trong những điểm nhấn rất đặc biệt và giàu ý nghĩa nhân văn trong chương trình chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Andrej Babiš. Việc Thủ tướng dành thời gian gặp gỡ những người Việt Nam từng học tập, làm việc tại Tiệp Khắc trước đây, cũng như những người Việt Nam nói tiếng Séc tại Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ thể hiện tình cảm và sự trân trọng đối với những thế hệ đã góp phần vun đắp quan hệ hai nước, mà còn gửi đi một thông điệp chính trị sâu sắc, đó là quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc không chỉ được xây dựng bằng những thỏa thuận giữa các Chính phủ, mà còn được bồi đắp bởi tình cảm, ký ức lịch sử, sự gắn bó và lòng tin giữa nhân dân hai nước.

Tôi thường gọi những người Việt Nam từng học tập, công tác và sinh sống tại Tiệp Khắc trước đây là một thế hệ đặc biệt, những “đại sứ nhân dân” đầu tiên của quan hệ Việt Nam - Tiệp Khắc. Trong những năm tháng còn nhiều khó khăn, hàng nghìn người Việt Nam đã được đào tạo, trưởng thành và xây dựng sự nghiệp tại Tiệp Khắc. Họ không chỉ tiếp thu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn mà còn hiểu sâu sắc ngôn ngữ, văn hóa, phong cách làm việc và những giá trị của người Séc. Đặc biệt, tình cảm và sự trân trọng mà họ dành cho đất nước, con người Séc đã được truyền lại cho con cháu và trở thành một phần ký ức, bản sắc của nhiều gia đình Việt Nam.

Điều đáng quý là mối liên kết này không chỉ tồn tại trong ký ức của thế hệ đi trước. Ngày nay, chúng ta có thể gặp những người Việt Nam nói tiếng Séc lưu loát ngay tại Việt Nam, những người từng học tập, làm việc tại Cộng hòa Séc hoặc có mối liên hệ sâu sắc với đất nước này. Họ chính là những nhịp cầu kết nối rất tự nhiên giữa hai xã hội, góp phần giúp người Việt Nam hiểu hơn về Séc và người Séc hiểu hơn về Việt Nam.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một cầu nối quan trọng đưa Việt Nam đến gần hơn với châu Âu, thì những người Việt Nam từng gắn bó với Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Séc ngày nay đang sinh sống tại Việt Nam lại là một cầu nối theo chiều ngược lại, đưa hình ảnh đất nước, con người Séc đến gần hơn với người dân Việt Nam. Đây là một tài sản ngoại giao đặc biệt, bởi không phải quan hệ song phương nào cũng có được một mạng lưới kết nối con người xuyên suốt nhiều thế hệ, tồn tại bền bỉ qua những thay đổi của thời cuộc và không gian địa lý như vậy.

Theo tôi, nét khác biệt nổi bật của quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc so với quan hệ giữa Việt Nam và nhiều quốc gia châu Âu khác chính là chiều sâu lịch sử và nền tảng tình cảm nhân dân được hình thành từ rất sớm. Quan hệ hai nước không chỉ bắt đầu từ những lợi ích kinh tế hay sự tương đồng về chính sách trong giai đoạn hiện nay, mà đã được xây dựng qua nhiều thập niên hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Chính nền tảng đó tạo nên sự gần gũi, tin cậy và thiện cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Tin cậy chính trị không chỉ được củng cố qua các cuộc gặp cấp cao, văn kiện hợp tác hay những tuyên bố chung, mà còn cần được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết và ủng hộ của nhân dân hai nước. Những người Việt Nam am hiểu Cộng hòa Séc có thể đóng góp tích cực vào quá trình kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, địa phương và tổ chức xã hội của hai nước; đồng thời giúp hóa giải những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và phương thức làm việc.

Tôi đặc biệt kỳ vọng chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc kết nối các thế hệ, không chỉ những người từng học tập và làm việc tại Tiệp Khắc trước đây mà cả thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra, lớn lên tại Cộng hòa Séc và những người Séc có tình cảm, sự gắn bó với Việt Nam. Cần biến những ký ức và tình cảm tốt đẹp của thế hệ đi trước thành những cơ hội hợp tác cụ thể cho thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là trong giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa và du lịch.

Có thể nói, cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc là cây cầu nối hai đất nước trên đất châu Âu, còn những người Việt Nam từng gắn bó với Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc tại Việt Nam chính là cây cầu nối ngay trên quê hương chúng ta. Hai cây cầu ấy cùng tạo nên một mạng lưới kết nối đặc biệt, có chiều sâu lịch sử, sức sống hiện tại và triển vọng tương lai. Đây chính là lợi thế riêng có, là nguồn vốn xã hội và “tài sản ngoại giao” vô giá mà hai nước cần tiếp tục trân trọng, gìn giữ và phát huy trong quá trình đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.