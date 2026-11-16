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Kiến tạo hành lang pháp lý để triển khai thỏa thuận song phương Việt Nam - Chile

Thứ Hai, 20:39, 16/11/2026
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VOV.VN - Ngày 16/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist và Đoàn đại biểu cấp cao Chile hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-17/11/2026.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast và Đoàn đại biểu cấp cao Chile đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 – 2026).

Chúc mừng thành công của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử khi hai nước nhân dịp này quyết định nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast 
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Quang cảnh buổi hội kiến

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Mỹ Latinh, trong đó Chile là một trong những bạn bè lâu năm và đối tác quan trọng nhất; đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ mà nhân dân Chile đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam; cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển, nâng cao chất lượng lập pháp, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo môi trường tối ưu cho phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập và triển khai Đối tác chiến lược giữa hai nước; mong muốn cùng Quốc hội Chile đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố nền tảng chính trị, định hướng và hỗ trợ hợp tác Việt Nam - Chile phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Quốc hội Chile là cơ quan lập pháp Nam Mỹ đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam (3/2012), tạo tiền đề quan trọng trong việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác tương tự với nghị viện các nước trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội thông báo Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chile; hoan nghênh Hạ viện Chile cũng đã tái thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam; tin tưởng rằng hai Nhóm Nghị sĩ sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cũng như tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng thống Chile José Antonio Kast cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn, khẳng định Chile luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Thông báo về kết quả hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm, Tổng thống Chile mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, đem lại kết quả cụ thể vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác tại hai khu vực và trên thế giới.

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Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast 

Tổng thống Chile đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế, kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Tổng thống José Antonio Kast khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự song phương cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương. Tổng thống bày tỏ ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn Lãnh đạo Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố hiểu biết và tin cậy chính trị thông qua trao đổi Đoàn, tiếp xúc các kênh, các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, giao thông – vận tải, khoa học - công nghệ....

Theo đó, cơ quan lập pháp hai nước sẽ cùng đồng hành và kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác còn rất lớn, vì lợi ích của doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và các đại biểu chụp ảnh chung

Nhân dịp này, Tổng thống Chile trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Chile. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và đề nghị hai bên thu xếp qua kênh ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Thượng viện Chile Paulina Núñez và Chủ tịch Hạ viện Chile Jorge Alessandri Vergara thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Chile trân trọng cảm ơn và sẽ chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới hai vị Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Chile.

Lê Tuyết/VOV
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