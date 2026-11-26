Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện các bộ, ban, ngành và các cấp Hội Cựu chiến binh.

Theo báo cáo của Hội Cựu chiến binh 34 tỉnh, thành phố và Trung ương Hội, tính đến ngày nay, toàn Hội đã xóa được hơn 45.600 hộ nghèo, giảm 1,58%; hơn 46.000 hộ cận nghèo, giảm 1,6%. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả nổi bật với 19.000 căn nhà được hỗ trợ xóa bỏ, đạt gần 249% chỉ tiêu đề ra so với cuối năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ tiếp tục phát triển cả về quy mô và hiệu quả. Toàn Hội hiện có 7.436 doanh nghiệp, 1.974 hợp tác xã, hơn 3.300 tổ hợp tác và gần 174.600 trang trại, gia trại, tăng 15% so với năm 2021; giải quyết việc làm cho hơn 736.700 lao động, trong đó trên 50% là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em cựu chiến binh.

Đáng chú ý, toàn Hội đã huy động, quản lý hơn 81.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ hơn 1 triệu lượt hộ vay phát triển sản xuất. Nhiều mô hình giàu tính nhân văn như “5+1”, “10+1”, góp vốn xoay vòng tiếp tục được nhân rộng, phát huy tinh thần người khá giúp người nghèo.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường nêu rõ: “Các hoạt động của Hội Cựu chiến binh nói chung, các phong trào nói riêng cần được đổi mới, nâng lên một tầm cao mới, phù hợp với đặc điểm tình hình của sự phát triển, góp phần tích cực vào tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn 2026–2031”.

Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” toàn quốc giai đoạn 2021–2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2031.

Tại hội nghị, đại diện Hội Cựu chiến binh các địa phương chia sẻ kinh nghiệm về làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Nhiều mô hình hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, kết nối thị trường và tạo việc làm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách đã góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm với cộng đồng.

Từ thực tiễn triển khai phong trào, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệt, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế giỏi, từ hoạt động nhỏ lẻ trong nông nghiệp, ông đã vận động nông dân thực hiện cánh đồng mẫu lớn, học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình và các hội viên.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiệt cho biết: “Đến nay, 1,5 ha đó là một trang trại xanh mát, với ao cá, chuồng trại và vườn cây ăn trái được quy hoạch bài bản. Mỗi năm trang trại của gia đình tôi thu hoạch hơn 50 tấn cá, trên 7 tấn lợn, 50 con bò cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp khác, đạt doanh thu trên 5 tỷ đồng. Không giữ kinh nghiệm cho riêng mình, tôi thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vốn, kết nối tiêu thụ sản phẩm và chia sẻ những bài học tích lũy từ thực tiễn sản xuất. Nhiều hội viên cựu chiến binh nhờ sự động viên, giúp đỡ ấy đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình”.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 5 năm qua, công tác giảm nghèo đi vào thực chất, kinh tế cựu chiến binh tăng trưởng cả quy mô lẫn chất lượng, nguồn vốn chính sách và các mô hình đồng đội giúp nhau phát huy hiệu quả rõ nét.

Phó Thủ tướng nhất trí đổi tên phong trào giai đoạn 2026–2031 thành “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng”, thể hiện sự đổi mới tư duy và khát vọng phát triển phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Để triển khai hiệu quả trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp hội tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, Hội và định hướng của lãnh đạo cấp cao, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ làm gương sáng trong cộng đồng; đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, kết hợp kinh nghiệm thế hệ đi trước với sức trẻ, chuyển đổi số, quản lý dựa trên dữ liệu và lấy cải thiện đời sống hội viên làm tiêu chí đánh giá. Đồng thời, thực hiện mục tiêu xóa nghèo thực chất, bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm, ưu tiên gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, vùng biên giới, hải đảo và xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh. Bên cạnh đó, quản lý công khai, minh bạch, hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ gắn với khởi nghiệp; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chung sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Các đồng chí đã từng cầm súng giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, ngày nay, trên mặt trận kinh tế, các đồng chí đang tiếp tục phát huy trí tuệ, tâm huyết và sức sáng tạo để giữ từng mái ấm, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng đội và cho nhân dân. Đó chính là những biểu hiện sinh động, cao đẹp nhất của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của giai đoạn 2026–2031 và phong trào chúng ta sẽ đạt được nhiều thắng lợi to lớn, đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước”.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.