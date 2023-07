Kon Tum tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Ngày hội.

Là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng an ninh của tỉnh Kon Tum, huyện Đăk Hà có tổng diện tích tự nhiên trên 84.500ha với dân số trên 87.000 người và có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Đăk Hà đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Kon Tum trong lĩnh vực này.

Thời gian qua, huyện Đăk Hà đã tổ chức 188 buổi tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho trên 37.400 lượt người. Người dân cung cấp cho lực lượng công an 70 nguồn tin có giá trị; tự nguyện giao nộp nhiều vũ khí tự chế và vật liệu nổ.

Phát biểu tại Ngày hội bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Đăk Hà trong tuyên truyền, vận động và phát động triển khai Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẳng định ý nghĩa quan trọng của phong trào đối với an ninh trật tự của địa phương; qua phong trào khơi dậy được trách nhiệm của mỗi người dân với vai trò là người chủ của quê hương, đất nước để xây dựng và bảo vệ cuộc sống bình yên.

Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc cho 2 cá nhân.

Trước việc các thế lực thù địch móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị chính quyền, lực lượng chức năng, mặt trận đoàn thể các cấp huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và thiết thực bà Trương Thị Ngọc Ánh, nhấn mạnh: “Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường tham mưu để cấp ủy có biện pháp, có biện pháp, có những chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đối với phong trào. Các hoạt động của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phải theo phương châm hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đề nghị các đồng chí chúng ta tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với bà con”.

Tặng quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho người có công với cách mạng.

Ghi nhận, biểu dương thành tích trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, dịp này Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 2 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Công an tỉnh Kon Tum và UBND huyện Đăk Hà tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 30 suất quà cho người có công với cách mạng và 20 gia đình chính sách ở xã Ngọk Wang; UBND tỉnh Kon Tum và các tổ chức mặt trận, đoàn thể của tỉnh, của huyện Đăk Hà cũng có nhiều phần quà tri ân người có công với cách mạng và gia đình chính sách.