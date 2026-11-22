Thể chế không còn là rào cản mà trở thành động lực của tăng trưởng

Chiều 21/11, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đánh giá tổng quan về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM) bày tỏ sự vui mừng khi kỳ họp sắp kết thúc với hơn 50 luật và nghị quyết có tính chất pháp luật được thông qua. Đây đều là những nội dung rất quan trọng, được cử tri quan tâm và doanh nghiệp chờ đợi.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, trong 9 tháng đầu năm 2026, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhất là về tăng trưởng kinh tế, thực hiện được nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra. Một trong những nguyên nhân của thành tựu đó là việc kịp thời hoàn thiện thể chế, với sự đồng hành chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội trong rà soát, ban hành nhiều luật và nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Tại kỳ họp lần này, các dự án luật được cử tri đặc biệt quan tâm như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, cùng các luật cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi như Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thuế, chính sách miễn, giảm thuế, phí… đều được Quốc hội xem xét, thông qua để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

"Thể chế sẽ không còn là rào cản mà sẽ là động lực của tăng trưởng, giúp kinh tế của chúng ta tăng tốc phát triển trong thời gian tới", đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác lập pháp, đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng đánh giá cao kết quả đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương trên cả nước. Nhờ phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo, tăng trưởng 9 tháng đầu năm đã có sự đóng góp đồng đều của nhiều động lực tăng trưởng tại 34 địa phương, đây là thành quả có thể nhìn thấy rõ trong kỳ họp này.

Cùng chung nhận định, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn ĐBQH TP.HCM) khẳng định Kỳ họp thứ 2 là kỳ họp hết sức quan trọng khi Quốc hội thông qua nhiều dự thảo luật, nghị quyết có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và nhiều mặt đời sống. Các đại biểu Quốc hội đã hết sức tâm huyết, dành nhiều thời gian đóng góp những ý kiến quý báu để hoàn thiện từng dự thảo.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn ĐBQH TP.HCM)

Đặc biệt ấn tượng với các dự thảo luật tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết bất cập về đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế và thực thi pháp luật, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho rằng để thực hiện chủ trương của Trung ương và Chính phủ về mục tiêu phát triển hai con số, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế là yếu tố then chốt.

"Khi chúng ta có một thể chế rõ ràng, minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và các tổ chức, chắc chắn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn", đại biểu Nguyễn Vũ Trung chia sẻ.

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, các dự án luật liên quan đến y tế và an sinh xã hội như Luật Dược, Luật Khám chữa bệnh, các quy định về người cao tuổi, trẻ em… cũng nhận được sự quan tâm lớn. Đại biểu Nguyễn Vũ Trung nhận định an sinh xã hội là lĩnh vực hết sức đặc thù, tuy không tạo ra những con số cụ thể như sản xuất hay thương mại nhưng lại tác động trực tiếp tới số đông người dân.

"Sức khỏe là vốn quý. Để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đạt mục tiêu phát triển hai con số, trước hết cần quan tâm tới vấn đề sức khỏe. Có một cộng đồng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, người dân luôn được quan tâm, chăm sóc thì mọi người sẽ yên tâm, tin tưởng và đem hết sức mình cống hiến", đại biểu Nguyễn Vũ Trung phân tích.

Đề cập đến quy định quản lý giá trang thiết bị y tế theo vòng đời, ông đánh giá đây là một trong những bước đột phá của ngành y tế. Cơ chế này giúp nắm rõ nguồn gốc sản xuất, nhập khẩu, phân phối trang thiết bị đến tay người tiêu dùng, qua đó bảo đảm thiết bị đáp ứng yêu cầu của các cơ sở khám chữa bệnh, minh bạch giá cả, quá trình mua bán và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Về việc đẩy mạnh cơ chế hậu kiểm trong nhiều đạo luật mới về xã hội và an sinh xã hội, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cho rằng đây là giải pháp rất quan trọng nhằm tạo sự thông thoáng ngay từ khâu ban đầu cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, khi triển khai tại địa phương chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng về quy trình, nhân lực và trang thiết bị để đánh giá kết quả, rà soát lại khâu ban đầu đúng quy định. Dù vậy, ông tin tưởng với sự nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng các bộ, ban, ngành, công tác hậu kiểm trên nhiều lĩnh vực sẽ đạt kết quả tốt.

Đổi mới tư duy lập pháp: Khoa học, đồng bộ và thực chất

Điểm nhấn nổi bật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI là sự đổi mới mạnh mẽ trong cách thức làm luật. Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và các ủy ban của Quốc hội để bấm nút thông qua những dự án luật, nghị quyết có chất lượng cao nhất.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp)

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đặc biệt ấn tượng với việc Quốc hội tổ chức trình bày, thảo luận, cho ý kiến và giải trình sửa luật theo nhóm vấn đề. Theo bà, đây là cách làm rất khoa học, phù hợp với tính song hành, gắn kết của các đạo luật, vừa thuận tiện cho các bộ trưởng, trưởng ngành, vừa tiết kiệm thời gian do nhiều ý kiến ở dự án luật này đã được giải đáp ngay ở dự án luật khác. Nhờ vậy, dù thời gian họp không quá dài nhưng số lượng và chất lượng các dự án luật thông qua đều rất đáng ghi nhận.

Chia sẻ thêm về tinh thần làm việc trong giai đoạn nghỉ giữa hai đợt họp, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm cho biết đó lại là những ngày hoạt động tập trung nhất. Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội đã đồng hành cùng Chính phủ, cơ quan soạn thảo ngày đêm, "không có lúc nào là không sáng đèn", làm việc hết công suất để hoàn thiện tối đa chất lượng dự thảo. Điều này cho thấy tinh thần làm việc ngày càng đi vào thực chất và định hướng Quốc hội kiến tạo không gian phát triển, đưa quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Dưới góc nhìn về chất lượng từng điều khoản, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) cho biết dù khối lượng công việc lập pháp rất lớn nhưng các đại biểu Quốc hội đều rất tập trung. Số lượng ý kiến thảo luận tại tổ rất lớn, đi thẳng vào từng điều khoản cụ thể; nhiều luật từ khi trình đến lúc thông qua cơ bản đều được chỉnh lý, có luật tăng thêm điều, có luật giảm điều. Tỷ lệ thông qua các đạo luật cơ bản đạt trên 90%, khẳng định chất lượng các dự án luật đã đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng)

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mở ra hướng sửa luật chỉ xác định nguyên tắc trong luật và giao Chính phủ quy định chi tiết để tăng tính linh hoạt, giúp quá trình làm luật thực chất và hiệu quả hơn. Ông cũng điểm lại nhiều chùm luật mang giá trị thiết thực như chùm luật về dữ liệu; đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản; hay những đạo luật "xương sống" như Luật Điện lực, Luật Biển, tài nguyên biển và hải đảo…

"Điều quan trọng nhất hiện nay là Quốc hội và các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát Chính phủ trong việc ban hành đồng thời các nghị định, thông tư quy định chi tiết, bảo đảm đúng tinh thần của luật để luật sớm đi vào cuộc sống", đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nói.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn kỳ vọng khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực đồng thời với luật (nhiều luật có hiệu lực sớm nhất từ tháng 3/2027, có luật từ tháng 7/2027), các địa phương sẽ có đầy đủ hành lang pháp lý để triển khai, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP mỗi địa phương trên 10% và cả nước đạt đúng mục tiêu Trung ương đặt ra.