Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Thủ đô

Thứ Bảy, 09:15, 28/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (28/3), kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc với nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trước khi khai mạc, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội trao Giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII. Sau nghi thức chào cờ, Thường trực HĐND Thành phố trình bày dự kiến chương trình và được các đại biểu biểu quyết thông qua.

Thường trực HĐND thành phố gặp mặt các đại biểu chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031M (ảnh minh họa)

Tại phiên khai mạc, Ủy ban bầu cử Thành phố đã báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND Thành phố khóa XVII. Bí thư Thành ủy cũng có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, sau đó Chủ tịch HĐND Thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Trong chương trình làm việc, HĐND Thành phố tiến hành kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Các đại biểu bầu Chủ tịch HĐND Thành phố, các Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND; bầu Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026–2031. Các đồng chí trúng cử phát biểu nhận nhiệm vụ. HĐND Thành phố cũng bầu Hội thẩm nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua.

Buổi chiều, HĐND Thành phố tiếp tục làm việc với nội dung trọng tâm là xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Đáng chú ý, HĐND Thành phố đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố xem xét và thông qua các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026–2030, Kế hoạch tài chính 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế tài chính, quản lý nhà nước, chế độ chính sách đối với các lực lượng chức năng cũng được thảo luận kỹ lưỡng và thông qua.

HĐND Thành phố cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 và ban hành nội quy kỳ họp của HĐND Thành phố khóa XVII.

 

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: HĐND Hà Nội khóa XVII kỳ họp thứ nhất HĐND Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 Hà Nội bầu Chủ tịch HĐND Hà Nội bầu Chủ tịch UBND Hà Nội quy hoạch Thủ đô 100 năm nghị quyết HĐND Hà Nội
Hà Nội đề xuất hơn 229 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị
Hà Nội đề xuất hơn 229 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh chính trị

VOV.VN - UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng phối hợp khác thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội". Tổng kinh phí dự kiến khoảng 229,66 tỷ đồng.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030
Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030

VOV.VN - Theo thống kê, Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

