Kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Ngày 19/10 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành Kỳ họp thứ 19. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển và ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Đối với Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.

Những vi phạm của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Khiển trách Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu, ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm của Chi bộ; thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu về thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Phước, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An, thị xã Tân Châu.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An, ông Nguyễn Văn Phước đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện công trình đầu tư; quản lý, sử dụng tài chính; lãnh đạo, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn xã Tân An. Ông Nguyễn Văn Phước đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Phước là nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Phước theo quy định.

Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang nhận thấy: Bên cạnh những trụ điểm, Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tịnh Biên tiếp tục phát huy ưu điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng khác.