Kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh

Kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang

VOV.VN - Chiều 24/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cho biết, vừa quyết định thi hành kỷ luật, Cảnh cáo ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang và quyết định thi hành kỷ luật, Khiển trách Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.