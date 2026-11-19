Khi kỷ luật nghiêm minh thiết lập lại trật tự và kỷ cương

Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới nhấn mạnh về công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng. Việc kỷ luật được thực hiện theo nguyên tắc khách quan, công tâm, thận trọng, bảo đảm sự quản lý nghiêm minh để mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và triệt để. Tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã trở thành thước đo thực tiễn, tạo ra bước chuyển biến căn bản, sâu sắc trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo Tiến sĩ Chính trị học Hoàng Thị Ngân, giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, một trong những chuyển biến nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng thời gian qua là việc ngày càng đề cao nguyên tắc quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm. Mọi cán bộ, đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị nào, đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt của tổ chức. Không ai được đứng ngoài kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Việc kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng - kể cả những người giữ cương vị lãnh đạo cấp cao - không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mà còn có tác dụng giáo dục, cảnh báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa. Qua đó, chúng ta từng bước khắc phục nhận thức sai lệch về “đặc quyền, đặc lợi”, hoặc việc có thể dựa vào chức vụ, quyền hạn để né tránh trách nhiệm.

Về mặt nhận thức, yêu cầu ngày càng rõ là cán bộ, đảng viên phải hiểu quyền lực được giao để thực hiện nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân, chứ không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân hay nhóm lợi ích. Về mặt hành động, những chuyển biến bước đầu có thể nhận diện ở việc các cơ quan, đơn vị chú trọng hơn đến chấp hành nguyên tắc, quy trình công tác, trách nhiệm giải trình, đồng thời chủ động nhận diện nguy cơ vi phạm và khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ áp lực kỷ luật đến khoảng trống của sự chủ động

Tuy nhiên, TS Hoàng Thị Ngân cũng chỉ ra rằng, những chuyển biến tích cực nói trên chưa thực sự đồng đều ở các cấp, các ngành. Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, “sợ sai không dám làm” vẫn tồn tại ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Điều này phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm: việc chấp hành kỷ luật nghiêm khắc đôi khi chưa tự động chuyển hóa thành tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong công việc thực tế.

Tiến sĩ Chính trị học Hoàng Thị Ngân - Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội

“Kỷ luật nghiêm minh không chỉ nhằm mục đích ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm, mà phải góp phần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực hiện công vụ của mỗi con người trong bộ máy. Đó mới chính là giá trị bền vững, lâu dài của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”, TS Hoàng Thị Ngân nhấn mạnh.

Để xây dựng Đảng bền vững, ngoài kỷ luật nghiêm minh thì năng lực "tự chỉnh đốn" là yếu tố nội sinh đóng vai trò quan trọng. Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định rõ yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện. Mục tiêu cốt lõi là để những yêu cầu này phải trở thành năng lực nội sinh, là nhu cầu tự thân, công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. “Đây là định hướng quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng”, TS Hoàng Thị Ngân nhận định.

Nhận diện năng lực tự chỉnh đốn qua hành động và kết quả thực tiễn

TS Hoàng Thị Ngân cho rằng, năng lực tự chỉnh đốn phải được nhận diện một cách rõ ràng qua hành động và kết quả cụ thể trong công việc hàng ngày. Thước đo chuẩn xác và quan trọng nhất chính là khả năng tự phát hiện vấn đề của chính tổ chức và cá nhân, khả năng xác định đúng đắn trách nhiệm, tiến hành sửa chữa kịp thời và chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Đối với các tổ chức đảng, năng lực tự chỉnh đốn trước hết nằm ở khả năng chủ động nhận diện những hạn chế, nguy cơ tiềm ẩn ngay trong chính hoạt động của đơn vị mình, thay vì chỉ phát hiện sau khi có đơn thư tố cáo hoặc kết luận thanh tra, kiểm tra từ cơ quan cấp trên. Tiếp đó là bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nhìn thẳng vào sự thật, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm để tổ chức khắc phục triệt để. Những vấn đề, hạn chế đã được phát hiện bắt buộc phải có biện pháp xử lý, thời hạn hoàn thành sửa chữa và kiểm tra kết quả nghiêm túc, kiên quyết chấm dứt tình trạng “kiểm điểm sâu sắc rút kinh nghiệm” nhiều lần nhưng hạn chế vẫn kéo dài.

Đối với từng cá nhân cán bộ, đảng viên, năng lực tự chỉnh đốn thể hiện rõ nét qua ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, dám nhìn nhận hạn chế của bản thân, chủ động nhận trách nhiệm, sửa chữa khuyết điểm và không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực thực thi công vụ. Người cán bộ giỏi không chỉ biết kiểm soát hành vi của mình để không vi phạm pháp luật hay quy định, mà còn phải thường xuyên tự gọt giũa phương pháp làm việc, cải thiện thái độ phục vụ nhân dân và tối ưu hóa kết quả thực hiện chức trách được giao phó.

Bên cạnh đó, một biểu hiện không thể thiếu của một tổ chức đảng trong sạch là khả năng lắng nghe, cầu thị, tiếp thu nghiêm túc mọi ý kiến đóng góp, phản ánh và giám sát của Nhân dân. Những đánh giá ấy phải được đối chiếu thẳng thắn với kết quả lãnh đạo thực tế để điều chỉnh cho phù hợp.

Chuyển trọng tâm từ “chống và xử lý” sang “phòng ngừa và tự hoàn thiện”

Hướng tới những mục tiêu phát triển mang tính chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới, theo TS Hoàng Thị Ngân, yếu tố then chốt để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự chuyển biến căn bản chính là dịch chuyển từ trạng thái “chống và xử lý” sang “phòng ngừa và tự hoàn thiện” một cách thực chất và bền vững; phải biến tự chỉnh đốn thành năng lực thường xuyên của tổ chức đảng, đồng thời gắn quá trình đó với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Khi đó, tự chỉnh đốn không còn là phản ứng bị động sau sai phạm, mà trở thành khả năng tự chủ động phát hiện, ngăn ngừa và giải quyết những vấn đề nảy sinh.

Tuy nhiên, cần phải khẳng định rằng: việc chuyển mạnh trọng tâm sang phòng ngừa và tự hoàn thiện không đồng nghĩa với việc xem nhẹ việc đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm. Cả hai yêu cầu này phải được thực hiện đồng thời, bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Điểm mấu chốt là sau mỗi vụ việc sai phạm bị phát hiện và xử lý, tổ chức phải lập tức nhận diện và khắc phục được những nguyên nhân cốt lõi, những điều kiện có thể làm phát sinh sai phạm tương tự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng trong buổi truyền đạt chuyên đề: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện “là đạo đức, là văn minh” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

“Muốn làm được điều đó, chúng ta phải đổi mới cách đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng theo hướng coi trọng khả năng phòng ngừa, chất lượng lãnh đạo và hiệu quả giải quyết những vấn đề thực tiễn. Mỗi vụ việc được phát hiện, xử lý cần trở thành căn cứ để xem xét, hoàn thiện quy định, quy trình công tác, khắc phục những bất cập trong tổ chức và sử dụng quyền lực”, TS Hoàng Thị Ngân nêu rõ.

Đối với một đảng cầm quyền, năng lực tự chỉnh đốn không phụ thuộc vào số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát hay số vụ việc đã được xử lý, mà phải được minh chứng bằng chất lượng của các chủ trương, quyết sách, hiệu quả tổ chức thực hiện và năng lực giải quyết rốt ráo những vấn đề thực tiễn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo TS Hoàng Thị Ngân, nếu công việc vẫn trì trệ, trách nhiệm không rõ ràng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân chậm được giải quyết thì hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thể được coi là thực chất. Nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phải gắn với hoạt động thông suốt, trách nhiệm rõ ràng, giải quyết công việc nhanh chóng và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Giá trị cao nhất của tự chỉnh đốn không chỉ là khắc phục những sai phạm đã xảy ra, mà là làm cho tổ chức ngày càng có khả năng lãnh đạo tốt hơn, quyết định đúng hơn, hành động hiệu quả hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân”, TS Hoàng Thị Ngân khẳng định.