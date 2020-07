Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Sáng nay, 10/7, tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An đã diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa mẹ Việt Nam anh hùng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư trung ương Đảng, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãng đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội; thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang...v.v tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, với 86 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ một trí thức có địa vị xã hội dưới chế độ thực dân, đồng chí đã dũng cảm từ bỏ mọi quyền lợi và bổng lộc, chấp nhận hy sinh gian khổ, kiên quyết dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng để trở thành một người Cộng sản, một nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một nhà lãnh đạo có nhiều uy tín đối với nhân dân. Trên cương vị Quyền Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng Chính phủ tổ chức chỉ đạo nhân dân cả nước thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, tái thiết đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, đồng chí đã dành nhiều tâm huyết và trí lực cho việc soạn thảo Hiến pháp năm 1980 và ký lệnh công bố bản Hiến pháp đặc biệt quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương ông Nguyễn Hữu Thọ.

Ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên quan tâm thực hiện dân chủ và xây dựng pháp luật, đảm bảo để Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình, khẳng định chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong điều hành, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ rất quyết liệt, mạnh dạn nhưng có lý, có tình, vì lợi ích của đại cục, của quốc gia, dân tộc; thường xuyên quan tâm đặc biệt đến việc giám sát giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

Trên cương vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần xuống địa phương tìm hiểu thực trạng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của công tác mặt trận, đề xuất với Đảng, Nhà nước những cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng và phát huy vai trò Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ mới, xác định mối quan hệ giữa Đảng với tổ chức Mặt trận theo tinh thần Đảng vừa là hạt nhân lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt trận, làm sao Mặt trận trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh nêu rõ, kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng hào hùng mà bao thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp, trong đó có tấm gương sáng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ Tổ quốc, kết tinh nên 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, cùng cả nước giành độc lập, tự do, vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Chặng đường gần 35 năm đổi mới, Tỉnh ủy Long An đã đề ra những chương trình đột phá, công trình trọng điểm, những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và quyết liệt để lãnh đạo các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đạt được nhiều thành tựu, quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; đưa Long An vươn lên phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương năng động, tích cực trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

Bí thư Long An - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: "Những thành tựu quan trọng ấy có cội nguồn từ truyền thống đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Long An, trong đó có công lao đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người con ưu tú của quê hương, đất nước. Truyền thống ấy sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, kế thừa, phát huy, tạo thành nguồn lực mạnh mẽ về tinh thần, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến bước vững vàng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế."/.