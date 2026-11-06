Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên

Sáng nay (6/11), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chương trình Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026).

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tham dự chương trình.

Chương trình được tổ chức phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 9/11/1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử lập hiến, lập pháp của đất nước.

Hiến pháp năm 1946 ra đời, khẳng định nền độc lập, chủ quyền quốc gia, xác lập những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đồng thời ghi nhận các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Với 7 chương, 70 điều, Hiến pháp năm 1946 thể hiện tư tưởng tiến bộ về xây dựng Nhà nước của nhân dân, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, quyền tự do, dân chủ và nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

Trải qua 80 năm, cùng với quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, hệ thống pháp luật Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Những giá trị về độc lập dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp tiếp tục được kế thừa, phát triển trong các bản Hiến pháp qua từng thời kỳ.

Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên là sự kiện chính trị quan trọng nhằm khẳng định giá trị lịch sử của Hiến pháp năm 1946, nền tảng dân chủ và pháp quyền đầu tiên của Nhà nước ta, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đại biểu Quốc hội trong lịch sử lập hiến, lập pháp suốt 80 năm qua.

Đây cũng là dịp nhìn lại những thành tựu lập hiến, lập pháp của đất nước ta, làm nổi bật bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.

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