

Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 20/11/1946, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Hải Phòng. Dù vũ khí thô sơ, lực lượng chênh lệch, quân và dân thành phố vẫn kiên cường chiến đấu, kìm chân, tiêu hao lực lượng địch trong suốt 7 ngày đêm. Đặc biệt, trận chiến đấu bảo vệ Nhà hát thành phố do Trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân đất Cảng. Ngày 20/11 được chọn làm Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng vũ trang Hải Phòng lập nhiều chiến công xuất sắc. Tiêu biểu là trận tập kích sân bay Cát Bi năm 1954, phá hủy 59 máy bay địch; chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ; góp phần mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1978, lực lượng vũ trang Hải Phòng lần đầu tiên được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân".

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 07/8/2026, Chủ tịch nước đã Quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng lần thứ hai.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai không phải là điểm dừng của hành trình vẻ vang, đây là một dấu mốc mới; đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với mỗi cấp ủy, người chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong giữ gìn danh dự, phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Vinh quang thuộc về các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc! Tự hào truyền thống 80 năm Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng! Quyết tâm kế thừa, giữ vững và phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững!

Biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Hải Phòng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt nền tảng phát triển của hai địa phương Hải Phòng và Hải Dương trước đây, bước đầu khai thác tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới, duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Với vị trí chiến lược là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc, Hải Phòng có thêm nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đứng trước những yêu cầu mới cao hơn về bảo đảm quốc phòng - an ninh.

“Tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và những thành tựu đã đạt được; chung sức, đồng lòng xây dựng Lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ.

Chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Khép lại lễ kỷ niệm là chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Hải Phòng, thể hiện sức mạnh đoàn kết quân dân, niềm tự hào và quyết tâm phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.