Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa
VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Cụm thi đua số 2, Công an thành phố Hà Nội đã có chuỗi hoạt động an sinh ý nghĩa. Đoàn công tác đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 căn nhà “Tình nghĩa” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, mỗi gia đình còn được trao tặng các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, được hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt.
Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe học đường, đoàn công tác cũng trao tặng 3 “Tủ thuốc cho em” cho 3 trường học trên địa bàn xã Dân Tiến, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc y tế ban đầu cho học sinh.
Hành trình thiện nguyện tiếp tục được nối dài tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên với hoạt động “Bữa cơm nhân ái” dành cho những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm. Đoàn công tác cũng trao tặng nhiều suất quà gồm bánh, sữa, đồ ăn cho các cụ già, trẻ em và những hoàn cảnh yếu thế; thăm hỏi, động viên bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời gửi lời tri ân tới các cán bộ, nhân viên đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm.
Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Phong trào thi đua “Ba Nhất” trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.