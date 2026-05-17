中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

Chủ Nhật, 05:21, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Cụm thi đua số 2, Công an thành phố Hà Nội đã có chuỗi hoạt động an sinh ý nghĩa. Đoàn công tác đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 căn nhà “Tình nghĩa” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, mỗi gia đình còn được trao tặng các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, được hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt.

ky niem ngay sinh chu tich ho chi minh bang nhieu hoat dong an sinh y nghia hinh anh 1
Tặng nhà và vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ khó khăn tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên

Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe học đường, đoàn công tác cũng trao tặng 3 “Tủ thuốc cho em” cho 3 trường học trên địa bàn xã Dân Tiến, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc y tế ban đầu cho học sinh.

ky niem ngay sinh chu tich ho chi minh bang nhieu hoat dong an sinh y nghia hinh anh 2
Lực lượng Công an tặng tủ thuốc cho các trường học trên địa bàn xã Dân Tiến, Thái Nguyên

Hành trình thiện nguyện tiếp tục được nối dài tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên với hoạt động “Bữa cơm nhân ái” dành cho những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm. Đoàn công tác cũng trao tặng nhiều suất quà gồm bánh, sữa, đồ ăn cho các cụ già, trẻ em và những hoàn cảnh yếu thế; thăm hỏi, động viên bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời gửi lời tri ân tới các cán bộ, nhân viên đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm.

ky niem ngay sinh chu tich ho chi minh bang nhieu hoat dong an sinh y nghia hinh anh 3
Thăm, tặng quà những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên
ky niem ngay sinh chu tich ho chi minh bang nhieu hoat dong an sinh y nghia hinh anh 4
Những món quà là sự yêu thương, chia sẻ của lực lượng Công an với những người có hoàn cảnh khó khăn
ky niem ngay sinh chu tich ho chi minh bang nhieu hoat dong an sinh y nghia hinh anh 5
Cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị bữa cơm cho những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên
ky niem ngay sinh chu tich ho chi minh bang nhieu hoat dong an sinh y nghia hinh anh 6
Bữa cơm ấm áp tình yêu thương và sự sẻ chia

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Phong trào thi đua “Ba Nhất” trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

chuong_trinh_nghe_thuat_nguoi_ve_voi_non_song_duoc_tinh_cao_bang_to_chuc_tai_khu_tuong_dai_chu_tich_ho_chi_minh_phuong_thuc_phan_toi_9_1_2026.jpg

Cao Bằng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công Luận-Thu Hà/VOV-Đông Bắc
Tag: kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh an sinh xã hội Công an Thái Nguyên nhà tình nghĩa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều đoàn khách tham quan Bến Nhà Rồng dịp 135 năm sinh nhật Bác
Nhiều đoàn khách tham quan Bến Nhà Rồng dịp 135 năm sinh nhật Bác

VOV.VN - Ngày 19/5, nhiều đoàn du khách, học sinh, sinh viên đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng) để dâng hương, tham quan nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2025).

Nhiều đoàn khách tham quan Bến Nhà Rồng dịp 135 năm sinh nhật Bác

Nhiều đoàn khách tham quan Bến Nhà Rồng dịp 135 năm sinh nhật Bác

VOV.VN - Ngày 19/5, nhiều đoàn du khách, học sinh, sinh viên đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM (Bến Nhà Rồng) để dâng hương, tham quan nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2025).

Hội diễn nghệ thuật tại Lào chào mừng sinh nhật Bác
Hội diễn nghệ thuật tại Lào chào mừng sinh nhật Bác

VOV.VN - Tối 17/5, tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra vòng chung khảo Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào năm 2025 chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội diễn nghệ thuật tại Lào chào mừng sinh nhật Bác

Hội diễn nghệ thuật tại Lào chào mừng sinh nhật Bác

VOV.VN - Tối 17/5, tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra vòng chung khảo Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào năm 2025 chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động mừng sinh nhật Bác
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động mừng sinh nhật Bác

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)… Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ và lan tỏa sâu sắc hơn nữa những giá trị vĩ đại mà Người để lại tới toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động mừng sinh nhật Bác

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động mừng sinh nhật Bác

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)… Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ và lan tỏa sâu sắc hơn nữa những giá trị vĩ đại mà Người để lại tới toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội