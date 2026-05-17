Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Cụm thi đua số 2, Công an thành phố Hà Nội đã có chuỗi hoạt động an sinh ý nghĩa. Đoàn công tác đã tổ chức khánh thành và bàn giao 3 căn nhà “Tình nghĩa” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà ở, mỗi gia đình còn được trao tặng các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt, được hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt.

Tặng nhà và vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ khó khăn tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên

Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe học đường, đoàn công tác cũng trao tặng 3 “Tủ thuốc cho em” cho 3 trường học trên địa bàn xã Dân Tiến, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc y tế ban đầu cho học sinh.

Lực lượng Công an tặng tủ thuốc cho các trường học trên địa bàn xã Dân Tiến, Thái Nguyên

Hành trình thiện nguyện tiếp tục được nối dài tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên với hoạt động “Bữa cơm nhân ái” dành cho những người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm. Đoàn công tác cũng trao tặng nhiều suất quà gồm bánh, sữa, đồ ăn cho các cụ già, trẻ em và những hoàn cảnh yếu thế; thăm hỏi, động viên bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời gửi lời tri ân tới các cán bộ, nhân viên đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội tại trung tâm.

Thăm, tặng quà những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

Những món quà là sự yêu thương, chia sẻ của lực lượng Công an với những người có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị bữa cơm cho những người đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

Bữa cơm ấm áp tình yêu thương và sự sẻ chia

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Phong trào thi đua “Ba Nhất” trong lực lượng Công an nhân dân không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tinh thần sẻ chia, chung tay xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.