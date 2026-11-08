Kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra nhiều cơ hội cho người Việt tại Nhật

Phóng viên Đài TNVN tại Tokyo phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh VOV Tokyo

PV: Trước tiên, xin cảm ơn Tiến sĩ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Là đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đối với quan hệ hai nước và đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi nghĩ, với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, mỗi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ là một sự kiện ngoại giao, mà còn mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là cảm giác quê hương luôn ở bên mình, dù cách xa hàng nghìn cây số. Ở góc độ quan hệ hai nước, tôi kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm những cơ hội hợp tác thực chất, không chỉ trong kinh tế, đầu tư mà cả giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Còn với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, điều chúng tôi quan tâm là những chuyển biến cụ thể sau chuyến thăm. Đó có thể là cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động, môi trường học tập thuận lợi hơn cho du học sinh, hay sự hỗ trợ thiết thực hơn đối với những gia đình Việt đang xây dựng cuộc sống lâu dài tại Nhật.

Qua nhiều năm gắn bó với cộng đồng, tôi nhận thấy người Việt tại Nhật ngày càng trưởng thành, tự tin và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cả hai đất nước. Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng không chỉ hội nhập tốt, mà còn thực sự trở thành một nhịp cầu kết nối Việt Nam và Nhật Bản.

PV: Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã và đang đóng góp như thế nào vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản cũng như việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, thưa ông?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi cho rằng, đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản không chỉ nằm ở số lượng lao động hay những con số kinh tế, mà còn thể hiện qua cách người Việt đang từng ngày trở thành một phần của xã hội Nhật Bản. Chúng ta có những kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu làm việc trong các doanh nghiệp, trường đại học; những lao động đang góp sức tại các nhà máy, công trường và ngày càng nhiều doanh nhân Việt Nam khởi nghiệp, tạo việc làm ngay trên đất Nhật. Điều khiến tôi vui nhất là hình ảnh người Việt đang dần thay đổi. Từ chỗ chủ yếu đến Nhật để học tập, làm việc, kiếm thêm thu nhập, nhiều người đã trưởng thành, khẳng định năng lực và chủ động đóng góp cho cộng đồng địa phương. Trong các hoạt động của hội đoàn, chúng tôi cũng nhận thấy một điều rất đáng quý: khi người Việt và người Nhật cùng tổ chức một lễ hội văn hóa, hỗ trợ người gặp khó khăn hay kết nối doanh nghiệp, sự hiểu biết và tin tưởng giữa hai bên được hình thành rất tự nhiên. Tôi vẫn thường chia sẻ rằng, quan hệ Việt – Nhật không chỉ được xây dựng qua những cuộc gặp cấp cao, mà còn từ hàng nghìn câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Và chính mỗi người Việt sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, được người Nhật tin tưởng đang góp phần làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

PV: Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới nào cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, thưa Tiến sĩ?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm những chuyển biến thực chất, để người Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ có thêm cơ hội đến đây học tập, làm việc mà quan trọng hơn là có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống ổn định, lâu dài. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Nhật rất đa dạng, từ thực tập sinh, lao động kỹ năng đặc định, du học sinh đến kỹ sư, nhà nghiên cứu và doanh nhân. Mỗi nhóm có những mong muốn khác nhau, nhưng đều có chung một kỳ vọng là được tạo điều kiện để phát huy năng lực và được ghi nhận xứng đáng.

Tôi đặc biệt mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ mở rộng hơn trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, những vấn đề rất đời thường như điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi người lao động, giáo dục cho con em người Việt hay hỗ trợ các gia đình định cư lâu dài cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, tôi nhận thấy người Việt Nam ta tại Nhật không thiếu khát vọng và năng lực. Điều chúng tôi cần là những cơ hội và cơ chế hỗ trợ phù hợp để vươn lên. Do đó, chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào chuyến thăm sắp tới của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam.

PV: Trong giai đoạn quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, theo ông, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cần làm gì để hội nhập tốt hơn, xây dựng hình ảnh tích cực và phát huy vai trò cầu nối giữa hai quốc gia?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi vẫn thường chia sẻ với bà con rằng, muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ chính cách sống, cách làm việc và ứng xử hằng ngày của mỗi người. Hội nhập không chỉ là nói giỏi tiếng Nhật hay có một công việc ổn định, mà còn là hiểu và tôn trọng văn hóa, pháp luật, những giá trị mà xã hội Nhật Bản coi trọng.

Chúng tôi tin rằng mỗi người Việt, dù là du học sinh, người lao động, kỹ sư hay doanh nhân, đều ý thức rằng hành động của mình ít nhiều góp phần tạo nên cách nhìn của bạn bè Nhật Bản về đất nước và con người Việt Nam. Nhưng hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động của địa phương, kết bạn và hợp tác nhiều hơn với người Nhật.

Đặc biệt, tôi cho rằng các hội đoàn người Việt cần thay đổi mạnh mẽ cách hoạt động, không chỉ dừng ở giao lưu, mà phải thực sự trở thành nơi hỗ trợ bà con, kết nối tri thức, doanh nghiệp và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ. Tôi mong cộng đồng người Việt tại Nhật không chỉ được biết đến là một cộng đồng đông đảo, chăm chỉ, mà còn là một cộng đồng có tri thức, trách nhiệm và được xã hội sở tại tin tưởng.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!