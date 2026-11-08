English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra nhiều cơ hội cho người Việt tại Nhật

Chủ Nhật, 09:13, 08/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 8 - 11/11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đang được Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản gửi gắm nhiều niềm tin và hy vọng.

Phóng viên Đài TNVN tại Tokyo phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản.

ky vong chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc mo ra nhieu co hoi cho nguoi viet tai nhat hinh anh 1
Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh VOV Tokyo

PV: Trước tiên, xin cảm ơn Tiến sĩ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Là đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đối với quan hệ hai nước và đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi nghĩ, với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, mỗi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam không chỉ là một sự kiện ngoại giao, mà còn mang đến một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là cảm giác quê hương luôn ở bên mình, dù cách xa hàng nghìn cây số. Ở góc độ quan hệ hai nước, tôi kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm những cơ hội hợp tác thực chất, không chỉ trong kinh tế, đầu tư mà cả giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Còn với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, điều chúng tôi quan tâm là những chuyển biến cụ thể sau chuyến thăm. Đó có thể là cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động, môi trường học tập thuận lợi hơn cho du học sinh, hay sự hỗ trợ thiết thực hơn đối với những gia đình Việt đang xây dựng cuộc sống lâu dài tại Nhật.
Qua nhiều năm gắn bó với cộng đồng, tôi nhận thấy người Việt tại Nhật ngày càng trưởng thành, tự tin và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cả hai đất nước. Tôi hy vọng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng không chỉ hội nhập tốt, mà còn thực sự trở thành một nhịp cầu kết nối Việt Nam và Nhật Bản.

PV: Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã và đang đóng góp như thế nào vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản cũng như việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, thưa ông?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi cho rằng, đóng góp của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản không chỉ nằm ở số lượng lao động hay những con số kinh tế, mà còn thể hiện qua cách người Việt đang từng ngày trở thành một phần của xã hội Nhật Bản. Chúng ta có những kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu làm việc trong các doanh nghiệp, trường đại học; những lao động đang góp sức tại các nhà máy, công trường và ngày càng nhiều doanh nhân Việt Nam khởi nghiệp, tạo việc làm ngay trên đất Nhật. Điều khiến tôi vui nhất là hình ảnh người Việt đang dần thay đổi. Từ chỗ chủ yếu đến Nhật để học tập, làm việc, kiếm thêm thu nhập, nhiều người đã trưởng thành, khẳng định năng lực và chủ động đóng góp cho cộng đồng địa phương. Trong các hoạt động của hội đoàn, chúng tôi cũng nhận thấy một điều rất đáng quý: khi người Việt và người Nhật cùng tổ chức một lễ hội văn hóa, hỗ trợ người gặp khó khăn hay kết nối doanh nghiệp, sự hiểu biết và tin tưởng giữa hai bên được hình thành rất tự nhiên. Tôi vẫn thường chia sẻ rằng, quan hệ Việt – Nhật không chỉ được xây dựng qua những cuộc gặp cấp cao, mà còn từ hàng nghìn câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Và chính mỗi người Việt sống tử tế, làm việc có trách nhiệm, được người Nhật tin tưởng đang góp phần làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

PV: Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới nào cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, thưa Tiến sĩ?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm những chuyển biến thực chất, để người Việt Nam tại Nhật Bản không chỉ có thêm cơ hội đến đây học tập, làm việc mà quan trọng hơn là có thể phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống ổn định, lâu dài. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Nhật rất đa dạng, từ thực tập sinh, lao động kỹ năng đặc định, du học sinh đến kỹ sư, nhà nghiên cứu và doanh nhân. Mỗi nhóm có những mong muốn khác nhau, nhưng đều có chung một kỳ vọng là được tạo điều kiện để phát huy năng lực và được ghi nhận xứng đáng.

Tôi đặc biệt mong muốn hợp tác giữa hai nước sẽ mở rộng hơn trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Đồng thời, những vấn đề rất đời thường như điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi người lao động, giáo dục cho con em người Việt hay hỗ trợ các gia đình định cư lâu dài cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, tôi nhận thấy người Việt Nam ta tại Nhật không thiếu khát vọng và năng lực. Điều chúng tôi cần là những cơ hội và cơ chế hỗ trợ phù hợp để vươn lên. Do đó, chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào chuyến thăm sắp tới của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn cấp cao Việt Nam.

PV: Trong giai đoạn quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, theo ông, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cần làm gì để hội nhập tốt hơn, xây dựng hình ảnh tích cực và phát huy vai trò cầu nối giữa hai quốc gia?

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn: Tôi vẫn thường chia sẻ với bà con rằng, muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ chính cách sống, cách làm việc và ứng xử hằng ngày của mỗi người. Hội nhập không chỉ là nói giỏi tiếng Nhật hay có một công việc ổn định, mà còn là hiểu và tôn trọng văn hóa, pháp luật, những giá trị mà xã hội Nhật Bản coi trọng.

Chúng tôi tin rằng mỗi người Việt, dù là du học sinh, người lao động, kỹ sư hay doanh nhân, đều ý thức rằng hành động của mình ít nhiều góp phần tạo nên cách nhìn của bạn bè Nhật Bản về đất nước và con người Việt Nam. Nhưng hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động của địa phương, kết bạn và hợp tác nhiều hơn với người Nhật.

Đặc biệt, tôi cho rằng các hội đoàn người Việt cần thay đổi mạnh mẽ cách hoạt động, không chỉ dừng ở giao lưu, mà phải thực sự trở thành nơi hỗ trợ bà con, kết nối tri thức, doanh nghiệp và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ. Tôi mong cộng đồng người Việt tại Nhật không chỉ được biết đến là một cộng đồng đông đảo, chăm chỉ, mà còn là một cộng đồng có tri thức, trách nhiệm và được xã hội sở tại tin tưởng.

PV: Xin trân trọng cám ơn ông!  

nhk-dang-tin-trang-trong-ve-chuyen-tham-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan.-anh-vov-tokyo.png

Truyền thông Nhật Bản rất trọng thị chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, các báo lớn của Nhật Bản đã đồng loạt đăng tin về hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này, thể hiện một sự quan tâm, trọng thị dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuấn Nhật-Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa
Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

VOV.VN - Bên cạnh hợp tác kinh tế hiệu quả với Việt Nam, tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, còn được biết tới như một địa chỉ giao lưu văn hóa với Việt Nam với hàng loạt các hoạt động định kỳ quy mô lớn và có thương hiệu nổi tiếng.

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy hợp tác văn hóa

VOV.VN - Bên cạnh hợp tác kinh tế hiệu quả với Việt Nam, tỉnh Kanagawa – giáp ranh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, còn được biết tới như một địa chỉ giao lưu văn hóa với Việt Nam với hàng loạt các hoạt động định kỳ quy mô lớn và có thương hiệu nổi tiếng.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đang thu hút sự quan tâm của giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đang thu hút sự quan tâm của giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin
Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

VOV.VN - Nga bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định đây là lãnh thổ Nga và chuyến công du mang tính chủ quyền.

Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

Nga bác phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm quần đảo Kuril của ông Putin

VOV.VN - Nga bác bỏ phản đối của Nhật Bản về chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới đảo Iturup thuộc quần đảo Kuril, khẳng định đây là lãnh thổ Nga và chuyến công du mang tính chủ quyền.

 
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội