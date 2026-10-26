Lai Châu công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố 4 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ký ngày 23/10/2026. Theo đó, ông Kiều Hải Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Phùng Thị Hương Loan, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường, Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim, đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các cá nhân được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung chúc mừng các cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời cần nhanh chóng nắm bắt công việc, chủ động tham mưu, đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ các cán bộ mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, ông Kiều Hải Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Kiều Hải Nam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã điều động, chỉ định ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bum Tở; ông Nguyễn Quang Khải, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Kim và ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Khoa.