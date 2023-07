Lai Châu thông qua chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao

Theo đó, ngoài chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định, cán bộ thuộc nguồn nhân lực chất lượng cao khi cam kết thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người được thu hút tại Lai Châu sẽ được hỗ trợ 1 lần từ chính sách.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, người có học vị tiến sĩ đến Lai Châu được hỗ trợ 600 triệu đồng; bác sĩ chuyên khoa II là 550 triệu đồng, Thạc sĩ Y dược, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú được hỗ trợ mức 400 triệu đồng, bác sĩ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng đào tạo hệ chính quy, tốt nghiệp loại giỏi trở lên được hỗ trợ 350 triệu đồng...

Ngoài chính sách thu hút nguồn nhân lực cao cho ngành y tế, HĐND tỉnh Lai Châu cũng thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong đó quy định cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đang công tác tại địa phương khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ được hưởng các chế độ hỗ trợ về kinh phí đào tạo, ăn ở, đi lại...

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho biết, đây là kỳ họp có số lượng Nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, đồng thời giao Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân để nghiên cứu, kịp thời sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

*, HDND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc Kỳ họp thứ 14, diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7, tập trung xem xét, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN trong 6 tháng đầu năm 2023 và bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; đồng thời, quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp 14 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, Kỳ họp sẽ bàn, quyết định các nhóm vấn đề trọng tâm. Đó là, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2023; kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Quyết nghị các cơ chế, chính sách; Sửa đổi một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội; quyết định một số nội dung về đầu tư công và một số chính sách khác.

HĐND tỉnh cũng nghe báo cáo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm ước đạt 5,02%. Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đến nay đạt được 2/10 tiêu chí, 4/10 tiêu chí đạt 60-80%, 4 tiêu chí đạt dưới 50%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 9.000 tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công ước đạt gần 2.812/8.466 tỷ đồng, bằng 33,2% so với kế hoạch

6 tháng cuối năm 2023, Hà Tĩnh nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phục hồi sản xuất công nghiệp; duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách; sử dụng hiệu quả ngân sách, tín dụng ngân hàng để hỗ trợ phục hồi cho nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch tỉnh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với đẩy mạnh xúc tiến đầu tư.

*, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 10.

6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu tiếp tục có bước phát triển khá; tăng trưởng kinh tế đạt 6,93%, đứng thứ 03 khu vực ĐBSCL và thứ 19 cả nước, trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 3,72%, công nghiệp - xây dựng tăng 6,16% và dịch vụ tăng 11,72% so với cùng kỳ; Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; Hoạt động văn hóa, dịch vụ, du lịch được phục hồi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Quang cảnh kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bạc Liêu vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp và chưa quyết liệt; còn nhiều dự án chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng chậm; số doanh nghiệp thành lập mới giảm so cùng kỳ, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 bị tụt hạng so với năm 2021 và đứng ở vị trí gần cuối so với cả nước (61/63 tỉnh, thành); công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế; Công tác xây dựng Nông thôn mới, nhất là Nông thôn mới nâng cao chậm tiến độ...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, chỉ ra các mặt tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục, nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đặc biệt là các chỉ tiêu còn chậm tiến độ

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận và thông qua các nội dung do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại kỳ họp, như: Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2024; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa phổ thông; Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023; Về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, lựa chọn một số vấn đề đã và đang được cử tri, dư luận quan tâm, có hiệu ứng xã hội tích cực để chất vấn trực tiếp thủ trưởng các cơ quan chức năng theo luật định.