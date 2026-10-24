Lâm Đồng: Chính quyền 2 cấp chuyển từ quyết tâm đến hành động

Tại thôn 12, xã Bảo Lâm 1, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ hàng rào, công trình phía trước nhà để bàn giao mặt bằng làm đường giao thông. Có những hộ phải tháo dỡ công trình trên diện tích khá lớn, nhưng khi được chính quyền vận động, giải thích về lợi ích lâu dài, bà con đã đồng thuận, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai.

Người dân tỉnh Lâm Đồng tháo dỡ hàng rào, công trình để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thi công đường giao thông.

Chứng kiến sự đồng thuận của bà con, ông Võ Chí Nhân, Trưởng thôn 12, xã Bảo Lâm 1, phấn khởi: “Bà con là rất đồng tình và phấn khởi khi nhận được quyết định làm con đường này. Bà con bây giờ đa phần là đã tháo dỡ mặt bằng để cho đơn vị thi công tiến hành công trình này. Chúng tôi mong rằng sau khi con đường hoàn thành sẽ rất thuận lợi trong việc đi lại của bà con, học hành của các cháu”.

Từ sự đồng thuận trong một công trình giao thông cho thấy, khi chính quyền chủ động đến với người dân, giải thích rõ quyền lợi và trách nhiệm, những vướng mắc có thêm điều kiện được tháo gỡ. Cách làm ấy cũng đang được nhiều địa phương ở Lâm Đồng áp dụng trong giải quyết những tồn đọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại xã Bảo Lâm 3, đất đai là một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều kiến nghị. Trong cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề cuối tháng 9, người dân phản ánh các vướng mắc về chồng lấn dữ liệu đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và giá bồi thường. Trước thực tế này, chính quyền xã tập trung phân loại các vụ việc, xác định trách nhiệm xử lý, hướng đến giảm phiền hà và rút ngắn thời gian giải quyết.

Về hướng xử lý những tồn đọng này, ông Vũ Minh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3 nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tập trung giải quyết những việc tồn đọng, nhất là thủ tục hành chính về đất đai. Những vụ việc lâu nay chưa được giải quyết đang được rà soát, xử lý dứt điểm, nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Hạ tầng giao thông tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng từng bước được hoàn thiện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ các thủ tục hành chính, những dự án đầu tư kéo dài nhiều năm cũng đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách giải quyết. Tại xã Đạ Huoai 3, dự án Thủy điện Đạ Huoai 2 với những vướng mắc hơn 20 năm là một trong những việc khó được địa phương tập trung xử lý. Trở ngại lớn nhất là tạo sự đồng thuận trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua 8 cuộc họp, đối thoại trực tiếp, chính quyền xã từng bước giải quyết các kiến nghị của người dân, tạo điều kiện triển khai đo đạc, kiểm đếm và thực hiện các bước tiếp theo.

“Sau 8 cuộc họp, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, giải thích và giải quyết các vướng mắc của người dân. Đến nay, dự án đã nhận được sự đồng thuận. Địa phương đang phối hợp triển khai đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu để dự án khởi công trong năm 2026”, ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3 thông tin.

Những chuyển động tại Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 và Đạ Huoai 3 là những lát cắt trong nỗ lực tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển của Lâm Đồng.

Báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 cho thấy, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội của tỉnh đạt hơn 84.100 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có gần 3.000 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 947.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực thi công vẫn đang ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án.

Trước yêu cầu khơi thông các nguồn lực phát triển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy điều hành, đề cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi trong toàn hệ thống chính trị.

Từ những chuyển biến ở cơ sở, Lâm Đồng đang từng bước khơi thông nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực tăng trưởng và phát triển bền vững.

“Toàn hệ thống chính trị phải chuyển mạnh từ tư duy điều hành sang tư duy kiến tạo phát triển, từ áp lực chỉ tiêu sang kết quả thực chất. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án tồn đọng, kéo dài và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, bám sát nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm 2026, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Từ những việc dân sinh đến các dự án tồn đọng nhiều năm, chuyển biến tại cơ sở cho thấy hiệu quả bước đầu trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Lâm Đồng. Để những kết quả ấy được nhân rộng và phát huy, điều quan trọng là tiếp tục giải quyết công việc đến cùng, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, tạo thêm động lực cho Lâm Đồng phát triển.