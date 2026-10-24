Lâm Đồng đề nghị kỷ luật 2 cán bộ phường Xuân Trường - Đà Lạt

Theo Thông báo số 179-TB/UBKTTU ngày 23/10, 2 cán bộ bị đề nghị xe xét kỷ luật là ông Trần Hùng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và ông Lê Văn Tây, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định, ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Trụ sở HĐND và UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nơi có 2 cán bộ vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi hai cán bộ sinh hoạt, công tác.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây theo quy định.