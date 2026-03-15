Lâm Đồng ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 99,6%

Chủ Nhật, 21:42, 15/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến 19h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại tỉnh Lâm Đồng đạt 99,66%. Công tác tại địa phương diễn ra đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể tính đến 19h ngày 15/3, trong số gần 2,6 triệu cử tri toàn tỉnh Lâm Đồng có 99,66% cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong đó có 59/124 cấp xã; 1.951/ 2.296 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Cử tri Thôn 1 và Thôn 2, xã Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đi bầu cử từ sáng sớm.

Theo đánh giá của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cử tri toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng ngày bầu cử, bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào cuộc bầu cử. Cử tri quan tâm tìm hiểu danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi thực hiện việc ghi phiếu. Dư luận trong nhân dân tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử.

Cử tri Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử.

Trong ngày bầu cử 15/3, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đảm bảo, thông tin liên lạc kịp thời. Trong suốt quá trình bầu cử, tình hình chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Xã có đông người Hoa ở Lâm Đồng rộn ràng trước ngày bầu cử

VOV.VN - Xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ 3 xã của tỉnh Bình Thuận cũ, với đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Hoa (chiếm tỷ lệ trên 50%). Tính đến thời điểm này, Ủy Ban Bầu cử xã Hải Ninh đã triển khai các phần việc liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Ngư dân Lâm Đồng rẽ sóng về bờ đi bầu cử, gửi gắm kỳ vọng

VOV.VN - Sáng 15/3, hàng ngàn ngư dân vùng biển Lâm Đồng tạm gác chuyến biển, trở về đất liền thực hiện quyền bầu cử. Hơn 40.500 lao động trên 8.210 tàu cá đã chủ động sắp xếp lịch trình kịp đi bỏ phiếu.

Cử tri Lâm Đồng kỳ vọng đại biểu trúng cử giữ trọn lời hứa với dân

VOV.VN - Cử tri tỉnh Lâm Đồng mong muốn, sau khi trúng cử các đại biểu giữ trọn lời hứa, có hành động cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phát triển.

Xã có đông người Hoa ở Lâm Đồng rộn ràng trước ngày bầu cử

VOV.VN - Xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ 3 xã của tỉnh Bình Thuận cũ, với đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Hoa (chiếm tỷ lệ trên 50%). Tính đến thời điểm này, Ủy Ban Bầu cử xã Hải Ninh đã triển khai các phần việc liên quan đến công tác bầu cử theo đúng quy định.

