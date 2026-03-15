Lâm Đồng ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 99,6%

Cụ thể tính đến 19h ngày 15/3, trong số gần 2,6 triệu cử tri toàn tỉnh Lâm Đồng có 99,66% cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong đó có 59/124 cấp xã; 1.951/ 2.296 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Cử tri Thôn 1 và Thôn 2, xã Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đi bầu cử từ sáng sớm.

Theo đánh giá của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cử tri toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng ngày bầu cử, bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào cuộc bầu cử. Cử tri quan tâm tìm hiểu danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi thực hiện việc ghi phiếu. Dư luận trong nhân dân tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử.

Cử tri Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử.

Trong ngày bầu cử 15/3, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đảm bảo, thông tin liên lạc kịp thời. Trong suốt quá trình bầu cử, tình hình chính trị và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.