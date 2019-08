Làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan

Chiều tối qua, 29/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại Hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA 40) và thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Ngài Chuan Leekpai, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch AIPA 40.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai mạc AIPA 40 tại Thái Lan

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp vào sự thành công của Đại hội đồng AIPA 40. Đây là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức AIPA khi Việt Nam đảm nhận chức Chủ tịch AIPA 41.

Với chủ đề “Thúc đẩy quan hệ đối tác nghị viện vì Cộng đồng bền vững”, Đại hội đồng AIPA 40 đã thu hút được 171 đại biểu từ các nước thành viên và các nước quan sát viên đến tham dự, trong đó có 6 Chủ tịch Quốc hội, 3 cấp Phó Chủ tịch Quốc hội.



Đến tham dự Đại hội đồng AIPA 40, đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đảm nhận hai vai trò, vừa là thành viên tham gia đại hội đồng, vừa là nước tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41. Với tâm thế đó, những hoạt động của đoàn Việt Nam đã được ghi nhận và đánh giá cao.



Tại phiên họp toàn thế thứ nhất, bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mang tính chất toàn diện, đánh giá những diễn biến từ tình hình thế giới đến những thách thức, cơ hội mà các nước ASEAN đang phải đối đầu và tận dụng. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến vấn đề biển Đông.



Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những hoạt động đơn phương trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền, lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, tác động tiêu cực tới hòa bình, an ninh và ổn định, tự do, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực.



Vì vậy, chúng ta cần khẳng định lại những nguyên tắc và nhận thức chung đã được các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi đối với Biển Đông, trong đó có đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) 1982, tự kiềm chế, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố DOC và nỗ lực hoàn tất Bộ Quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Xuất phát từ những bối cảnh nêu trên, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, để qua đó, khẳng định vai trò của ASEAN là động lực thúc đẩy các tiến trình đối thoại, hợp tác và phát triển ở khu vực.



Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho biết, bài phát biểu về tình hình Biển Đông của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được các đại biểu tán thành cao quan điểm của Việt Nam:



Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong buổi đối thoại với các nước quan sát viên với các nước thành viên AIPA, đoàn Việt Nam cũng đã thể hiện quan điểm trên. Các đại biểu quốc tế đã tán thành cao quan điểm của Việt Nam; cho rằng đây là tinh thần xây dựng, hợp tác, đoàn kết và phát triển... Đây là một điểm nhấn quan trọng trong những hoạt động của đoàn Việt Nam tại AIPA 40.



Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai đã trao búa danh dự của AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại phiên bế mạc Đại Hội đồng 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41. Sau khi đồng ký biên bản bản bàn giao, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai đã trao búa danh dự của AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.



Bày tỏ vinh dự được chuyển giao chức Chủ tịch AIPA 41 cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 40 Chuan Leekpai cho rằng, đất nước Việt Nam đã có những đóng góp vô cùng lớn lao cho ASEAN, đó là cơ sở để tin tưởng mạnh mẽ vào sự tham gia hiệu quả và tích cực của Việt Nam. Ông Chuan Leekpai mong đợi hợp tác với Việt Nam để hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ, đoàn kết, bền vững trong tương lai.



Trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng 40, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới hoạt động của AIPA, nâng cao vị thế và vai trò của AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ AIPA, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa AIPA với ASEAN, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác đa phương khác để thúc đẩy triển khai các cam kết, kế hoạch đề ra trong xây dựng Cộng đồng ASEAN - Tầm nhìn 2025.

Với tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA.



Có thể nói, với trách nhiệm là nước thành viên, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp vào sự thành công của Đại Hội đồng AIPA 40. Đây cũng là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức AIPA.



Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Thái Lan.

Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Thái Lan; hội kiến với Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan.



Theo ông Nguyễn Văn Giàu, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng cho rằng, kể từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013, đến nay Việt Nam và Thái Lan đã đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực hợp tác.



"Tôi thấy ít quốc gia nào nêu thẳng vấn đề với Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan nhấn mạnh rằng tất cả những gì Việt Nam thử thách và phải đối mặt, khi đưa ra quan điểm xử lý thì chúng tôi bao giờ cũng đứng về Việt Nam. Tất nhiên phải tuân theo thông lệ quốc tế và luật pháp quốc tế. Một tuyên bố tình cảm, trách nhiệm trên tinh thần hợp tác.



Về hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao, các Ủy ban và Nghị sỹ Hữu nghị, không chỉ đóng góp tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan mà còn đồng hành cùng hai cơ quan hành pháp của Thái Lan và Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế của hai nước.



Cũng tại chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Udon Thani; thắp hương tưởng niệm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Noong Ổn.



Trò chuyện với bà con Việt kiều của tỉnh Udon Thani tại Khu di tích, một trong những nơi có đông bà con Việt kiều sinh sống, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Tổng hội người Việt Nam toàn Thái cũng như cộng đồng Việt Nam ở các địa phương có người Việt sinh sống có nhiều hoạt động thể hiện tấm lòng yêu quê hương đất nước, nhớ về nguồn cội của người Việt; mong muốn, bà con Việt kiều tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan ngày càng bền vững.



Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào tại Udon Thani.

Tại Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm chùa Khánh An, 1 trong 21 ngôi chùa Việt tại đất nước Thái Lan và là chùa hệ phật giáo Việt Tông duy nhất tại khu vực Đông Bắc, Thái Lan. Khánh An là ngôi chùa xây dựng từ năm 1964 và được nhà vua Thái Lan ban sắc phong, cùng với hàng chục ngôi chùa khác, có những ngôi chùa cổ xây dựng từ thời nhà Nguyễn, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện tinh thần tương thân, tương ái của đạo hữu Phật giáo người Việt trên khắp đất nước Thái Lan.



Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm và tặng quà cho các cháu học sinh học Tiếng Việt, Trường Khánh An, nằm trong chùa An Khánh.



Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh những nỗ lực gìn giữ truyền thống văn hóa tiếng Việt của đồng bào ta tại Thái Lan. Trường Khánh An, có 5 lớp dạy chữ Việt vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần với trên 100 học viên con em Việt kiều và cả người Thái tham gia:



Các thầy cô giáo dạy tiếng Việt là những người Việt Nam yêu quê hương đất nước, yêu tiếng Việt và tình nguyện dạy không lương để đưa tiếng Việt đến cho các thế hệ trẻ con cháu. Chúng ta phải có trách nhiệm để con cháu giữ gìn Tiếng Việt, là người Việt Nam nếu không biết tiếng Việt thì không thể hiểu được văn hóa của người Việt Nam để bảo tồn ngôn ngữ mẹ đẻ và phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam.



Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã kết thúc tốt đẹp đồng thời làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan./.